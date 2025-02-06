Не відповідайте ударом на удар. Папа Римський цинічно закликав молодих українців прощати ворогів

Папа Римський Франциск звернувся до української молоді із неоднозначним закликом прощати та протистояти бажанню "відповісти ударом на удар" заради миру.

Франциск цинічно закликав молодих українців прощати росіян

Про це він заявив під час відеоконференції з українською молоддю.

Під час заходу понтифік прочитав молитву та відповів на питання українців, які проживають в Україні та поза її межами.

Першою до глави католицької церкви звернулася 21-річна вчителька з Ужгорода Іліана Добра. Дівчина поцікавилася думкою Папи Франциска щодо того, чи варто помирати за свою батьківщину та як в умовах війни підтримувати віру в захист життя.

Понтифік відповів, що "ліками є діалог", через який "будується мир".

Сьогодні значущість життя знецінена. Більшого значення, ніж людському життю, надають грошам і військовим позиціям. Війна завжди руйнує. Будь ласка, ніколи не втомлюйтеся від діалогу з собою і навіть з тими, хто нам протистоїть. Це правда, що іноді діалог неможливий через упертість декого, але ми завжди повинні докладати зусиль. Франциск Папа Римський

Інша українка, 27-річна Юлія, запитала, як можна побачити мир, якщо "триває геноцид нашого народу". Глава католицької церкви не відповів на це, але засудив наслідки війни, згадавши конфлікт між Ізраїлем та Газою.

Війна приносить голод. Щовечора я дзвоню до парафії в Газі, і вони кажуть мені, що часто голодують. Війна не тільки спричиняє голод — вона вбиває. Поширити

35-річна Тетяна з Чикаго зауважила, що українські діти були вимушені втікати від "сучасного Ірода" і поцікавилася, як прощати та вчити цьому наступні покоління.