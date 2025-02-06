Не відповідайте ударом на удар. Папа Римський цинічно закликав молодих українців прощати ворогів

Папа Римський Франциск звернувся до української молоді із неоднозначним закликом прощати та протистояти бажанню "відповісти ударом на удар" заради миру.
Головні тези:
- Папа Римський цинічно закликав українців прощати ворогів та не упускати можливість для діалогу для будівництва миру.
- Франциск засудив цикл відповідей ударом на удар як шлях до негативних наслідків та руйнування.
- Він наголосив, що війна приносить голод та смерть, тому важливо шукати способи прощення та миру.
Франциск цинічно закликав молодих українців прощати росіян
Про це він заявив під час відеоконференції з українською молоддю.
Під час заходу понтифік прочитав молитву та відповів на питання українців, які проживають в Україні та поза її межами.
Першою до глави католицької церкви звернулася 21-річна вчителька з Ужгорода Іліана Добра. Дівчина поцікавилася думкою Папи Франциска щодо того, чи варто помирати за свою батьківщину та як в умовах війни підтримувати віру в захист життя.
Понтифік відповів, що "ліками є діалог", через який "будується мир".
Інша українка, 27-річна Юлія, запитала, як можна побачити мир, якщо "триває геноцид нашого народу". Глава католицької церкви не відповів на це, але засудив наслідки війни, згадавши конфлікт між Ізраїлем та Газою.
35-річна Тетяна з Чикаго зауважила, що українські діти були вимушені втікати від "сучасного Ірода" і поцікавилася, як прощати та вчити цьому наступні покоління.
Мені допомагає думка: я повинен пробачити, як мене пробачили. Мистецтво прощення нелегке, але ми повинні продовжувати рухатися вперед і завжди прощати".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-