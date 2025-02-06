Не відповідайте ударом на удар. Папа Римський цинічно закликав молодих українців прощати ворогів
Категорія
Світ
Дата публікації

Не відповідайте ударом на удар. Папа Римський цинічно закликав молодих українців прощати ворогів

Папа Римський
Джерело:  Vatican News

Папа Римський Франциск звернувся до української молоді із неоднозначним закликом прощати та протистояти бажанню "відповісти ударом на удар" заради миру.

Головні тези:

  • Папа Римський цинічно закликав українців прощати ворогів та не упускати можливість для діалогу для будівництва миру.
  • Франциск засудив цикл відповідей ударом на удар як шлях до негативних наслідків та руйнування.
  • Він наголосив, що війна приносить голод та смерть, тому важливо шукати способи прощення та миру.

Франциск цинічно закликав молодих українців прощати росіян

Про це він заявив під час відеоконференції з українською молоддю.

Під час заходу понтифік прочитав молитву та відповів на питання українців, які проживають в Україні та поза її межами.

Першою до глави католицької церкви звернулася 21-річна вчителька з Ужгорода Іліана Добра. Дівчина поцікавилася думкою Папи Франциска щодо того, чи варто помирати за свою батьківщину та як в умовах війни підтримувати віру в захист життя.

Понтифік відповів, що "ліками є діалог", через який "будується мир".

Сьогодні значущість життя знецінена. Більшого значення, ніж людському життю, надають грошам і військовим позиціям. Війна завжди руйнує. Будь ласка, ніколи не втомлюйтеся від діалогу з собою і навіть з тими, хто нам протистоїть. Це правда, що іноді діалог неможливий через упертість декого, але ми завжди повинні докладати зусиль.

Франциск

Франциск

Папа Римський

Інша українка, 27-річна Юлія, запитала, як можна побачити мир, якщо "триває геноцид нашого народу". Глава католицької церкви не відповів на це, але засудив наслідки війни, згадавши конфлікт між Ізраїлем та Газою.

Війна приносить голод. Щовечора я дзвоню до парафії в Газі, і вони кажуть мені, що часто голодують. Війна не тільки спричиняє голод — вона вбиває.

35-річна Тетяна з Чикаго зауважила, що українські діти були вимушені втікати від "сучасного Ірода" і поцікавилася, як прощати та вчити цьому наступні покоління.

Мені допомагає думка: я повинен пробачити, як мене пробачили. Мистецтво прощення нелегке, але ми повинні продовжувати рухатися вперед і завжди прощати".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Папа Римський виступив з проросійською заявою щодо заборони в Україні УПЦ МП
Папа Римський виступив з проросійською заявою щодо заборони в Україні УПЦ МП
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Папа Римський закликав світ підтримувати Україну під час "суворої зими"
Папа Римський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Папа Римський звернувся до українців з нагоди Різдва
Папа Римський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?