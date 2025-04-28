"Обманывал и не уважал Трампа". Сенатор-республиканец Кеннеди набросился на Путина

Сенатор от республиканцев Джон Кеннеди заявил, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин обманывал американского лидера Дональда Трампа, и ему следует дать понять, что США готовы превратить его и РФ в корм для рыб.
Главные тезисы
- "Он обманывал президента Трампа на каждом шагу. Он не уважал нашего президента", - считает Кеннеди.
- Сенатор считает, что США должны дать Путину понять, что за то, что он играет с их президентом, придется заплатить.
Сенатор-республиканец Кеннеди набросился на Путина из-за Трампа
Он отказался от всех обещаний, которые дал президенту Трампу. Его последнее предложение — это, ну, ничего. Он хочет сохранить всю захваченную территорию, — заявил Кеннеди.
Он также считает: Путин считает, что США боятся РФ.
Политик акцентировал, что следует "прижать Россию и подавить ее", иначе она не сядет за стол переговоров. Также он добавил, что Европа должна делать больше, говоря о расходах по обороне.
Но главное — мы должны дать Путину понять, что за то, что он играет с нашим президентом, придется заплатить.
26 апреля президент США Дональд Трамп после личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского Франциска выпустил заявление с резкой критикой в адрес главы Кремля Владимира Путина.
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