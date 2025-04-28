"Обманывал и не уважал Трампа". Сенатор-республиканец Кеннеди набросился на Путина
Категория
Политика
Дата публикации

"Обманывал и не уважал Трампа". Сенатор-республиканец Кеннеди набросился на Путина

Трамп и Путин
Читати українською
Источник:  Fox News

Сенатор от республиканцев Джон Кеннеди заявил, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин обманывал американского лидера Дональда Трампа, и ему следует дать понять, что США готовы превратить его и РФ в корм для рыб.

Главные тезисы

  • "Он обманывал президента Трампа на каждом шагу. Он не уважал нашего президента", - считает Кеннеди.
  • Сенатор считает, что США должны дать Путину понять, что за то, что он играет с их президентом, придется заплатить.

Сенатор-республиканец Кеннеди набросился на Путина из-за Трампа

Он отказался от всех обещаний, которые дал президенту Трампу. Его последнее предложение — это, ну, ничего. Он хочет сохранить всю захваченную территорию, — заявил Кеннеди.

Он также считает: Путин считает, что США боятся РФ.

Он обманывал президента Трампа на каждом шагу. Он не уважал нашего президента. Я не думаю, что станет лучше, пока мы не дадим понять Путину, что мы готовы превратить его и его страну в корм для рыб.

Политик акцентировал, что следует "прижать Россию и подавить ее", иначе она не сядет за стол переговоров. Также он добавил, что Европа должна делать больше, говоря о расходах по обороне.

Но главное — мы должны дать Путину понять, что за то, что он играет с нашим президентом, придется заплатить.

26 апреля президент США Дональд Трамп после личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского Франциска выпустил заявление с резкой критикой в адрес главы Кремля Владимира Путина.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Европа заявила Трампу о своих "красных линиях" относительно Украины
ЕС вступился за Украину во время переговоров
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Окончание войны России против Украины. Писториус жестко раскритиковал "мирный план" Трампа
Писториус
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Противоречат плану Трампа. Лавров выдвинул Украине нереальные требования для завершения войны
Лавров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?