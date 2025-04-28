"Обманывал и не уважал Трампа". Сенатор-республиканец Кеннеди набросился на Путина

Сенатор от республиканцев Джон Кеннеди заявил, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин обманывал американского лидера Дональда Трампа, и ему следует дать понять, что США готовы превратить его и РФ в корм для рыб.

Сенатор-республиканец Кеннеди набросился на Путина из-за Трампа

Он отказался от всех обещаний, которые дал президенту Трампу. Его последнее предложение — это, ну, ничего. Он хочет сохранить всю захваченную территорию, — заявил Кеннеди.

Он также считает: Путин считает, что США боятся РФ.

Он обманывал президента Трампа на каждом шагу. Он не уважал нашего президента. Я не думаю, что станет лучше, пока мы не дадим понять Путину, что мы готовы превратить его и его страну в корм для рыб. Поделиться

Политик акцентировал, что следует "прижать Россию и подавить ее", иначе она не сядет за стол переговоров. Также он добавил, что Европа должна делать больше, говоря о расходах по обороне.

Но главное — мы должны дать Путину понять, что за то, что он играет с нашим президентом, придется заплатить.

26 апреля президент США Дональд Трамп после личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского Франциска выпустил заявление с резкой критикой в адрес главы Кремля Владимира Путина.