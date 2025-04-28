"Дурив і не поважав Трампа". Сенатор-республіканець Кеннеді накинувся на Путіна

Сенатор від республіканців Джон Кеннеді заявив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін дурив американського лідера Дональда Трампа, і йому слід дати зрозуміти, що США готові перетворити його й РФ на корм для риб.
Головні тези:
“Він дурив президента Трампа на кожному кроці. Він не поважав нашого президента”, - вважає Кеннеді.
Сенатор вважає, що США повинні дати Путіну зрозуміти, що за те, що він грається з їхнім президентом, доведеться заплатити.
Сенатор-республіканець Кеннеді накинувся на Путіна через Трампа
Він відмовився від усіх обіцянок, які дав президенту Трампу. Його остання пропозиція — це, ну, нічого. Він хоче зберегти всю захоплену територію, — заявив Кеннеді.
Він також вважає: Путін думає, що США бояться РФ.
Політик акцентував, що слід "притиснути Росію і придушити її", інакше вона не сяде за стіл перемовин. Також він додав, що Європа має робити більше, говорячи про витрати на оборону.
Але головне — ми повинні дати Путіну зрозуміти, що за те, що він грається з нашим президентом, доведеться заплатити.
26 квітня президент США Дональд Трамп після особистої бесіди з президентом України Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського Франциска випустив заяву з різкою критикою на адресу очільника Кремля Володимира Путіна.
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