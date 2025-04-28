Одіозний міністр іноземних справ Росії Сергій Лавров знову цинічно заявив про денацифікацію та демілітаризацію України. Ці вимоги суперечать нібито погодженому зі США “мирному плану” Трампа.

Лавров цинічно зажадав демілітаризації та денацифікації України

Поплічник Путіна дав інтерв’ю бразильській газеті “О Глобо”, де зачепив і питання війни РФ проти України.

На питання, які умови були б потрібні Росії сьогодні, щоб сісти за стіл переговорів з Україною, Лавров відповів, що Україні необхідно, перш за все, скасувати заборону на прямі перемовини з Росією.

З переговорного процесу у квітні 2022 року вийшов саме Київ. І зробив це на вимогу своїх західних кураторів. Потім у вересні того ж року В.Зеленський запровадив законодавчу заборону переговорів з Росією. Він, як і раніше, діє. Для їх відновлення його потрібно буде скасувати. У нещодавньому інтерв'ю телеканалу CBS News В.Зеленський знову виступив проти переговорів із нашою країною.

Лавров знову вимагає від України невступу до НАТО, підтвердження нейтрального та позаблокового статусу, повернення російської мови на рівень державної і “канонічного православ'я”.

Імперативом є міжнародне визнання російської власності Криму, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщини та Запоріжжя. Усі зобов'язання Києва мають бути юридично закріплені, мати механізми забезпечення та мати безстроковий характер, — цинічно зазначив Лавров. Поширити

На порядку денному стоять завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування санкцій, судових позовів та ордерів на арешт, повернення «заморожених» на Заході російських активів, вважає посіпака Путіна.

Ми також добиватимемося надійних гарантій безпеки Російської Федерації від загроз, які створюються ворожою діяльністю НАТО, Євросоюзу та їх окремих держав-членів на наших західних кордонах.

Також Лавров звинуватив ЄС у приготуванні для України військових контингентів держав НАТО і постачанні озброєнь.