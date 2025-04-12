Міністр закордонних справ Росії, одіозний Сергій Лавров заявив, що лише американський президент Дональд Трамп визнав помилкою прагнення України до НАТО.
Головні тези:
- Лавров заявив, що Трамп – єдиний західний лідер, котрий вважає приєднання України до НАТО помилкою.
- Лавров цинічно звинуватив Німеччину, Францію і Британію у підготовці нової війни.
Лавров похвалив Трампа за відмову прийняти Україну в НАТО
Лавров вважає, що Трамп — єдиний західний лідер, який заявив, що втягувати Україну в НАТО було помилкою, а це одна з першопричин.
Виступаючи на Анталійському дипломатичному форумі, Лавров наголосив, що усунення “першопричин” — це єдиний спосіб завершити будь-який конфлікт, включно з українським.
Також Лавров цинічно звинуватив Німеччину, Францію і Британію у підготовці нової війни.
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