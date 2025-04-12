Министр иностранных дел России, одиозный Сергей Лавров заявил, что только американский президент Дональд Трамп признал ошибкой стремление Украины к НАТО.
Главные тезисы
- Лавров признал только Трампа среди западных лидеров, отказавшегося признать вступление Украины в НАТО как ошибку.
- Министр иностранных дел России отметил, что устранение 'первопричин' является ключом к завершению любого конфликта, в том числе в Украине.
- Лавров обвинил Германию, Францию и Великобританию в подготовке новой войны и подчеркнул их ответственность за ситуацию.
Лавров похвалил Трампа за отказ принять Украину в НАТО
Лавров считает, что Трамп — единственный западный лидер, заявивший, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, а это одна из первопричин.
Выступая на Антальйском дипломатическом форуме, Лавров подчеркнул, что устранение "первопричин" — это единственный способ завершить любой конфликт, включая украинский.
Также Лавров цинично обвинил Германию, Францию и Великобританию в подготовке новой войны.
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