Министр иностранных дел России, одиозный Сергей Лавров заявил, что только американский президент Дональд Трамп признал ошибкой стремление Украины к НАТО.

Лавров похвалил Трампа за отказ принять Украину в НАТО

Лавров считает, что Трамп — единственный западный лидер, заявивший, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, а это одна из первопричин.

Выступая на Антальйском дипломатическом форуме, Лавров подчеркнул, что устранение "первопричин" — это единственный способ завершить любой конфликт, включая украинский.

Мы обсуждали двусторонние отношения, а также условия прекращения конфликта и возвращения российской дипломатической собственности, украденной администрацией (бывшего президента США Барака — ред.) Обамы. Поделиться

Также Лавров цинично обвинил Германию, Францию и Великобританию в подготовке новой войны.