Лавров цинично похвалил Трампа за позицию насчет Украины в НАТО
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Лавров цинично похвалил Трампа за позицию насчет Украины в НАТО

Лавров
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Источник:  online.ua

Министр иностранных дел России, одиозный Сергей Лавров заявил, что только американский президент Дональд Трамп признал ошибкой стремление Украины к НАТО.

Главные тезисы

  • Лавров признал только Трампа среди западных лидеров, отказавшегося признать вступление Украины в НАТО как ошибку.
  • Министр иностранных дел России отметил, что устранение 'первопричин' является ключом к завершению любого конфликта, в том числе в Украине.
  • Лавров обвинил Германию, Францию и Великобританию в подготовке новой войны и подчеркнул их ответственность за ситуацию.

Лавров похвалил Трампа за отказ принять Украину в НАТО

Лавров считает, что Трамп — единственный западный лидер, заявивший, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, а это одна из первопричин.

Выступая на Антальйском дипломатическом форуме, Лавров подчеркнул, что устранение "первопричин" — это единственный способ завершить любой конфликт, включая украинский.

Мы обсуждали двусторонние отношения, а также условия прекращения конфликта и возвращения российской дипломатической собственности, украденной администрацией (бывшего президента США Барака — ред.) Обамы.

Также Лавров цинично обвинил Германию, Францию и Великобританию в подготовке новой войны.

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