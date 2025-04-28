Противоречат плану Трампа. Лавров выдвинул Украине нереальные требования для завершения войны
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Противоречат плану Трампа. Лавров выдвинул Украине нереальные требования для завершения войны

Лавров
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Источник:  online.ua

Одиозный министр иностранных дел России Сергей Лавров снова цинично заявил о денацификации и демилитаризации Украины. Эти требования противоречат якобы согласованному с США мирному плану Трампа.

Главные тезисы

  • Лавров снова требует от Украины не вступления в НАТО, подтверждения нейтрального и внеблокового статуса, возвращения русского языка на уровень государственного и "канонического православия".
  • Министр иностранных дел России обвиняет Евросоюз в военной поддержке Украины и хвалит Трампа за миротворческие планы.

Лавров цинично потребовал демилитаризации и денацификации Украины

Приспешник Путина дал интервью бразильской газете "О Глобо", где затронул и вопросы войны РФ против Украины.

На вопрос, какие условия потребовались бы России сегодня, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной, Лавров ответил, что Украине необходимо, прежде всего, отменить запрет на прямые переговоры с Россией.

Из переговорного процесса в апреле 2022 вышел именно Киев. И сделал это по требованию своих западных кураторов. Затем в сентябре того же года В.Зеленский ввел законодательный запрет на переговоры с Россией. Он по-прежнему действует. Для их восстановления его нужно будет отменить. В недавнем интервью телеканалу CBS News В.Зеленский снова выступил против переговоров с нашей страной.

Лавров снова требует от Украины не вступления в НАТО, подтверждения нейтрального и внеблокового статуса, возвращения русского языка на уровень государственного и "канонического православия".

Императивом является международное признание российской собственности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер, — цинично отметил Лавров.

В повестке дня стоят задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена санкций, судебных исков и ордеров на арест, возвращение «замороженных» на Западе российских активов, считает муртад Путина.

Мы также будем добиваться надежных гарантий безопасности Российской Федерации от угроз, создаваемых враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах.

Также Лавров обвинил ЕС в приготовлении для Украины военных контингентов государств НАТО и снабжении вооружениями.

Однако похвалил США и президента Трампа, который пытается понять первопричины украинского кризиса.

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