Закінчення війни Росії проти України. Пісторіус жорстко розкритикував "мирний план" Трампа

Україна не повинна погоджуватися на нещодавню пропозицію президента США Дональда Трампа щодо поступок територією в обмін на припинення вогню з Росією.

Пісторіус жорстко розкритикував "мирний план" Трампа щодо територіальних поступок України

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

На його думку, Україні все ж доведеться поступитися якоюсь територією заради припинення вогню. Однак в жодному разі не в таких обсягах, які зазначені у пропозиції американського президента.

Пісторіус вважає, що на такі результати Україна могла вийти б самостійно ще майже рік тому — просто підписавши капітуляцію.

Україна могла б досягти цього самостійно, майже рік тому шляхом капітуляції. Борис Пісторіус Міністр оборони Німеччини

Щобільше, очільник оборонного відомства Німеччини запевнив Україну в подальшій німецькій військовій допомозі, навіть якщо підтримка США буде припинена.

Останніми днями кілька західних медіа повідомили, що США нібито запропонували Україні мирний план із семи пунктів. Поширити

Відповідно до цієї пропозиції, Україна мала б визнати Крим та тимчасово окуповані території російськими, а також відмовитися від вступу до НАТО. Натомість США зняли б санкції з Росії, а Москва припинила б бойові дії, обстріли, і війна фактично була б "заморожена".