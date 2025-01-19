Розміщення німецьких миротворців в Україні. Пісторіус виступив з новою заявою

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі військові можуть взяти участь у забезпеченні безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню.
Головні тези:
- Міністр оборони Німеччини висловив готовність німецьких військових допомогти в забезпеченні безпеки української демілітаризованої зони.
- Ідея розміщення миротворчих сил в Україні висловлена французьким лідером, президентом України та іншими країнами ЄС.
- Участь Німеччини у миротворчій місії в Україні можлива лише за згодою Росії, зауважив Фрідріх Мерц.
- Ідея розміщення миротворчих сил в Україні викликає обговорення у політичних колах Європи та поширюється за межі континенту.
- Заплановані зустрічі представників Німеччини з адміністрацією обраного президента США для подальших дискусій щодо ситуації в Україні.
Пісторіус припустив можливість участі Бундесверу у гарантуванні безпеки в Україні
На запитання про можливість розгортання німецьких військ у буферній зоні між Україною та Росією, Пісторіус зазначив, що це питання буде обговорюватися, коли настане відповідний час.
Пісторіус підкреслив, що ключовим питанням є створення такого рівня безпеки для України, який запобіг би повторній агресії Росії в майбутньому.
Також міністр повідомив, що найближчим часом відвідає США для зустрічі з адміністрацією обраного президента Дональда Трампа.
Що відомо про пропозицію Макрона
Нещодавно французький лідер Еммануель Макрон під час саміту лідерів Євросоюзу 18-19 грудня закликав до обговорення ідеї розміщення миротворчої місії на території України.
Що важливо розуміти, це може відбутися винятково у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією.
Президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів ЄС висловив підтримку ідеї французького колеги та закликав інших партнерів приєднатися до цих зусиль.
За словами кандидата у канцлери Німеччини Фрідріха Мерца, офіційний Берлін може розглянути участь у миротворчих силах в Україні лише за згодою Росії.
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