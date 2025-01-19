Розміщення німецьких миротворців в Україні. Пісторіус виступив з новою заявою
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Розміщення німецьких миротворців в Україні. Пісторіус виступив з новою заявою

Розміщення німецьких миротворців в Україні. Пісторіус виступив з новою заявою
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Джерело:  Sueddeutsche Zeitung

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі військові можуть взяти участь у забезпеченні безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню.

Головні тези:

  • Міністр оборони Німеччини висловив готовність німецьких військових допомогти в забезпеченні безпеки української демілітаризованої зони.
  • Ідея розміщення миротворчих сил в Україні висловлена французьким лідером, президентом України та іншими країнами ЄС.
  • Участь Німеччини у миротворчій місії в Україні можлива лише за згодою Росії, зауважив Фрідріх Мерц.
  • Ідея розміщення миротворчих сил в Україні викликає обговорення у політичних колах Європи та поширюється за межі континенту.
  • Заплановані зустрічі представників Німеччини з адміністрацією обраного президента США для подальших дискусій щодо ситуації в Україні.

Пісторіус припустив можливість участі Бундесверу у гарантуванні безпеки в Україні

На запитання про можливість розгортання німецьких військ у буферній зоні між Україною та Росією, Пісторіус зазначив, що це питання буде обговорюватися, коли настане відповідний час.

Ми є найбільшим партнером НАТО в Європі. Тому очевидно, що ми відіграватимемо певну роль і повинні взяти на себе відповідальність, — заявив Борис Пісторіус.

Пісторіус підкреслив, що ключовим питанням є створення такого рівня безпеки для України, який запобіг би повторній агресії Росії в майбутньому.

Також міністр повідомив, що найближчим часом відвідає США для зустрічі з адміністрацією обраного президента Дональда Трампа.

Кандидат на посаду міністра оборони США поки не затверджений. Однак ми зацікавлені у швидкій зустрічі та обміні думками у Вашингтоні на початку лютого.

Що відомо про пропозицію Макрона

Нещодавно французький лідер Еммануель Макрон під час саміту лідерів Євросоюзу 18-19 грудня закликав до обговорення ідеї розміщення миротворчої місії на території України.

Що важливо розуміти, це може відбутися винятково у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів ЄС висловив підтримку ідеї французького колеги та закликав інших партнерів приєднатися до цих зусиль.

За словами кандидата у канцлери Німеччини Фрідріха Мерца, офіційний Берлін може розглянути участь у миротворчих силах в Україні лише за згодою Росії.

Раніше керівниця зовнішньополітичної служби ЄС коментувала ідею миротворчої місії в Україні. Також про неї згадували президент Фінляндії та глава МЗС Нідерландів, зазначаючи, втім, що наразі ця ідея є дуже "сирою".

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