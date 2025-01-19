Розміщення німецьких миротворців в Україні. Пісторіус виступив з новою заявою

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі військові можуть взяти участь у забезпеченні безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню.

Пісторіус припустив можливість участі Бундесверу у гарантуванні безпеки в Україні

На запитання про можливість розгортання німецьких військ у буферній зоні між Україною та Росією, Пісторіус зазначив, що це питання буде обговорюватися, коли настане відповідний час.

Ми є найбільшим партнером НАТО в Європі. Тому очевидно, що ми відіграватимемо певну роль і повинні взяти на себе відповідальність, — заявив Борис Пісторіус. Поширити

Пісторіус підкреслив, що ключовим питанням є створення такого рівня безпеки для України, який запобіг би повторній агресії Росії в майбутньому.

Також міністр повідомив, що найближчим часом відвідає США для зустрічі з адміністрацією обраного президента Дональда Трампа.

Кандидат на посаду міністра оборони США поки не затверджений. Однак ми зацікавлені у швидкій зустрічі та обміні думками у Вашингтоні на початку лютого. Поширити

Що відомо про пропозицію Макрона

Нещодавно французький лідер Еммануель Макрон під час саміту лідерів Євросоюзу 18-19 грудня закликав до обговорення ідеї розміщення миротворчої місії на території України.

Що важливо розуміти, це може відбутися винятково у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів ЄС висловив підтримку ідеї французького колеги та закликав інших партнерів приєднатися до цих зусиль.

За словами кандидата у канцлери Німеччини Фрідріха Мерца, офіційний Берлін може розглянути участь у миротворчих силах в Україні лише за згодою Росії.