Размещение немецких миротворцев в Украине. Писториус выступил с новым заявлением
Категория
Мир
Дата публикации

Размещение немецких миротворцев в Украине. Писториус выступил с новым заявлением

Размещение немецких миротворцев в Украине. Писториус выступил с новым заявлением
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Источник:  Sueddeutsche Zeitung

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие военные могут принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине при прекращении огня.

Главные тезисы

  • Министр обороны Германии выразил готовность германских военных помочь в обеспечении безопасности украинской демилитаризированной зоны.
  • Идея размещения миротворческих сил на Украине высказана французским лидером, президентом Украины и другими странами ЕС.
  • Участие Германии в миротворческой миссии в Украине возможно только с согласия России, отметил Фридрих Мерц.
  • Идея размещения миротворческих сил в Украине вызывает обсуждение в политических кругах Европы и распространяется за пределы континента.
  • Запланированы встречи представителей Германии с администрацией избранного президента США для дальнейших дискуссий по ситуации в Украине.

Писториус допустил возможность участия Бундесвера в обеспечении безопасности в Украине

На вопрос о возможности развертывания немецких войск в буферной зоне между Украиной и Россией, Писториус отметил, что этот вопрос будет обсуждаться, когда придет соответствующее время.

Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Поэтому очевидно, что мы будем играть определенную роль и должны взять на себя ответственность, — заявил Борис Писториус.

Писториус подчеркнул, что ключевым вопросом является создание такого уровня безопасности для Украины, который бы предотвратил повторную агрессию России в будущем.

Также министр сообщил, что в ближайшее время посетит США для встречи с администрацией избранного президента Дональда Трампа.

Кандидат на должность министра обороны США пока не утвержден. Однако мы заинтересованы в скорой встрече и обмене мнениями в Вашингтоне в начале февраля.

Что известно о предложении Макрона

Недавно французский лидер Эммануэль Макрон во время саммита лидеров Евросоюза 18-19 декабря призвал обсудить идею размещения миротворческой миссии на территории Украины.

Что важно понимать, это может произойти исключительно при прекращении огня и достижении мира между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам ЕС выразил поддержку идее французского коллеги и призвал других партнеров присоединиться к этим усилиям.

По словам кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца, официальный Берлин может рассмотреть участие в миротворческих силах в Украине только с согласия России.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС комментировала идею миротворческой миссии в Украине. Также о ней упоминали президент Финляндии и глава МИД Нидерландов, отмечая, впрочем, что сейчас эта идея очень "сырая".

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