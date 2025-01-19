Размещение немецких миротворцев в Украине. Писториус выступил с новым заявлением

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие военные могут принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине при прекращении огня.
Главные тезисы
- Министр обороны Германии выразил готовность германских военных помочь в обеспечении безопасности украинской демилитаризированной зоны.
- Идея размещения миротворческих сил на Украине высказана французским лидером, президентом Украины и другими странами ЕС.
- Участие Германии в миротворческой миссии в Украине возможно только с согласия России, отметил Фридрих Мерц.
- Идея размещения миротворческих сил в Украине вызывает обсуждение в политических кругах Европы и распространяется за пределы континента.
- Запланированы встречи представителей Германии с администрацией избранного президента США для дальнейших дискуссий по ситуации в Украине.
Писториус допустил возможность участия Бундесвера в обеспечении безопасности в Украине
На вопрос о возможности развертывания немецких войск в буферной зоне между Украиной и Россией, Писториус отметил, что этот вопрос будет обсуждаться, когда придет соответствующее время.
Писториус подчеркнул, что ключевым вопросом является создание такого уровня безопасности для Украины, который бы предотвратил повторную агрессию России в будущем.
Также министр сообщил, что в ближайшее время посетит США для встречи с администрацией избранного президента Дональда Трампа.
Что известно о предложении Макрона
Недавно французский лидер Эммануэль Макрон во время саммита лидеров Евросоюза 18-19 декабря призвал обсудить идею размещения миротворческой миссии на территории Украины.
Что важно понимать, это может произойти исключительно при прекращении огня и достижении мира между Украиной и Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам ЕС выразил поддержку идее французского коллеги и призвал других партнеров присоединиться к этим усилиям.
По словам кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца, официальный Берлин может рассмотреть участие в миротворческих силах в Украине только с согласия России.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-