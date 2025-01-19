Размещение немецких миротворцев в Украине. Писториус выступил с новым заявлением

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие военные могут принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине при прекращении огня.

Писториус допустил возможность участия Бундесвера в обеспечении безопасности в Украине

На вопрос о возможности развертывания немецких войск в буферной зоне между Украиной и Россией, Писториус отметил, что этот вопрос будет обсуждаться, когда придет соответствующее время.

Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Поэтому очевидно, что мы будем играть определенную роль и должны взять на себя ответственность, — заявил Борис Писториус. Поделиться

Писториус подчеркнул, что ключевым вопросом является создание такого уровня безопасности для Украины, который бы предотвратил повторную агрессию России в будущем.

Также министр сообщил, что в ближайшее время посетит США для встречи с администрацией избранного президента Дональда Трампа.

Кандидат на должность министра обороны США пока не утвержден. Однако мы заинтересованы в скорой встрече и обмене мнениями в Вашингтоне в начале февраля. Поделиться

Что известно о предложении Макрона

Недавно французский лидер Эммануэль Макрон во время саммита лидеров Евросоюза 18-19 декабря призвал обсудить идею размещения миротворческой миссии на территории Украины.

Что важно понимать, это может произойти исключительно при прекращении огня и достижении мира между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам ЕС выразил поддержку идее французского коллеги и призвал других партнеров присоединиться к этим усилиям.

По словам кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца, официальный Берлин может рассмотреть участие в миротворческих силах в Украине только с согласия России.