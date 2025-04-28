Окончание войны России против Украины. Писториус жестко раскритиковал "мирный план" Трампа

Украина не должна соглашаться на недавнее предложение президента США Дональда Трампа по поводу уступок по территории в обмен на прекращение огня с Россией.
Главные тезисы
- Украине все же придется уступить какую-либо территорию России ради прекращения огня. Однако ни в коем случае не в таких объемах, указанных в предложении Трампа.
- Писториус заверил Украину в дальнейшей германской военной помощи, даже если поддержка США будет прекращена.
Писториус жестко раскритиковал "мирный план" Трампа насчет территориальных уступок Украины
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
По его мнению, Украине все же придется уступить какую-либо территорию ради прекращения огня. Однако ни в коем случае не в таких объемах, которые указаны в предложении американского президента.
Писториус считает, что на такие результаты Украина могла бы выйти самостоятельно почти год назад — просто подписав капитуляцию.
Более того, глава оборонного ведомства Германии заверил Украину в дальнейшей немецкой военной помощи, даже если поддержка США будет прекращена.
Согласно этому предложению, Украина должна признать Крым и временно оккупированные территории российскими, а также отказаться от вступления в НАТО. США сняли бы санкции с России, а Москва прекратила бы боевые действия, обстрелы, и война фактически была бы "заморожена".
В ответ, Украина вместе с европейскими партнерами представила свой альтернативный план завершения войны.
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