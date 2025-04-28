Окончание войны России против Украины. Писториус жестко раскритиковал "мирный план" Трампа

Украина не должна соглашаться на недавнее предложение президента США Дональда Трампа по поводу уступок по территории в обмен на прекращение огня с Россией.

Писториус жестко раскритиковал "мирный план" Трампа насчет территориальных уступок Украины

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его мнению, Украине все же придется уступить какую-либо территорию ради прекращения огня. Однако ни в коем случае не в таких объемах, которые указаны в предложении американского президента.

Писториус считает, что на такие результаты Украина могла бы выйти самостоятельно почти год назад — просто подписав капитуляцию.

Украина могла бы добиться этого самостоятельно, почти год назад, путем капитуляции. Борис Писториус Министр обороны Германии

Более того, глава оборонного ведомства Германии заверил Украину в дальнейшей немецкой военной помощи, даже если поддержка США будет прекращена.

В последние дни несколько западных медиа сообщили, что США якобы предложили Украине мирный план по семи пунктам. Поделиться

Согласно этому предложению, Украина должна признать Крым и временно оккупированные территории российскими, а также отказаться от вступления в НАТО. США сняли бы санкции с России, а Москва прекратила бы боевые действия, обстрелы, и война фактически была бы "заморожена".