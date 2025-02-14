Писториус жестко отреагировал на критику Вэнсом демократии в Европе

Писториус жестко отреагировал на слова Ди Венса о демократии в Европе

Министр отметил, что не может начать свою речь так, как запланировал, потому что должен отреагировать на резкую критику Джей Ди Венса, произнесенную на конференции незадолго перед выступлением Писториуса.

Демократия только что была подвергнута сомнению вице-президентом США — и не только немецкая демократия, а целой Европы. Если я правильно его понял, он сравнивает сложившиеся в Европе условия с условиями, которые являются приоритетными в некоторых авторитарных режимах. Дамы и господа, это неприемлемо, — сказал Писториус, после чего зал разразился аплодисментами. Борис Писториус Глава Минобороны Германии

Он подчеркнул: то, о чем говорил Джей Ди Вэнс в своей речи, не отвечает демократическому устройству, свидетелем которого он является в нынешней избирательной кампании и немецком парламенте каждый день.

В нашей демократии каждое мнение имеет голос, оно позволяет партиям, частично экстремистски, таким как "Альтернатива для Германии", участвовать в кампании наравне с другими партиями. Это демократия. Алису Вайдель — главную кандидатку от "АдН" на выборах — можно увидеть на немецком телевидении в прайм-тайм.

Однако, по словам Писториуса, демократия должна уметь оградить себя от экстремистов, желающих ее уничтожить. Он сказал, что гордится тем, что живет в Европе, "которая ежедневно защищает свою демократию от внутренних и внешних врагов".