Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение вице-президентом США Джей Ди Венсом демократии в Европе с господством в авторитарных режимах.
Главные тезисы
- Борис Писториус настаивает на неприемлемость сравнения демократии в Европе с авторитарными режимами.
- Демократия является основой общества и должна защищаться от любых попыток ущемления.
- Глава Минобороны Германии гордится живущей в Европе, которая активно защищает демократические ценности от внутренних и внешних угроз.
Писториус жестко отреагировал на слова Ди Венса о демократии в Европе
Министр отметил, что не может начать свою речь так, как запланировал, потому что должен отреагировать на резкую критику Джей Ди Венса, произнесенную на конференции незадолго перед выступлением Писториуса.
Он подчеркнул: то, о чем говорил Джей Ди Вэнс в своей речи, не отвечает демократическому устройству, свидетелем которого он является в нынешней избирательной кампании и немецком парламенте каждый день.
В нашей демократии каждое мнение имеет голос, оно позволяет партиям, частично экстремистски, таким как "Альтернатива для Германии", участвовать в кампании наравне с другими партиями. Это демократия. Алису Вайдель — главную кандидатку от "АдН" на выборах — можно увидеть на немецком телевидении в прайм-тайм.
Однако, по словам Писториуса, демократия должна уметь оградить себя от экстремистов, желающих ее уничтожить. Он сказал, что гордится тем, что живет в Европе, "которая ежедневно защищает свою демократию от внутренних и внешних врагов".
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