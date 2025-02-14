Отступила от общих ценностей. Вице-президент США Ди Вэнс набросился с упреками на Европу

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Европа отступила от общих ценностей, разделяемых Вашингтоном, в частности, упомянул о демократии и свободе слова, которой, по его мнению, нет в ЕС.

Вице-президент США набросился с упреками на Европу

Об этом он сказал в своей речи на Мюнхенской конференции безопасности.

Угроза, которая меня больше всего беспокоит по поводу Европы — это не Россия, не Китай, не любой другой внешний фактор. Меня волнует угроза изнутри — отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, разделяемых из США ценностей. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

По его словам, администрация президента Дональда Трампа озабочена европейской безопасностью, а свобода слова в Великобритании и по всему ЕС отступает.

Нам годами рассказывали, что мы спонсируем защиту демократии, но когда мы видим, как европейские суды отменяют результаты выборов, а топ-чиновники угрожают отменить другие, мы должны задать себе вопрос — отвечаем ли мы своим высоким стандартам демократии?

В частности, он упомянул об аннулировании первого тура президентских выборов в Румынии в декабре 2024 года.

Нет безопасности, если вы боитесь голосов, мыслей и совести, которые управляют вашими собственными людьми... Если вы бежите, боясь собственных избирателей, Америка ничего не может для вас сделать. Вам нужны демократические мандаты, чтобы достичь чего-то ценного в ближайшие годы, — говорил Венс по отношению к Европе. Поделиться

Также американский вице-президент прокомментировал незаконную миграцию.

Из всех насущных проблем, с которыми сталкиваются представленные здесь страны, я считаю, что нет ничего более насущного, чем массовая миграция.

В то же время он отметил необходимость увеличения Европой оборонных финансовых обязательств в регионе.