Отступила от общих ценностей. Вице-президент США Ди Вэнс набросился с упреками на Европу

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Европа отступила от общих ценностей, разделяемых Вашингтоном, в частности, упомянул о демократии и свободе слова, которой, по его мнению, нет в ЕС.
Главные тезисы
- Вице-президент США Джей Ди Венс высказал обвинения в адрес Европы за отступление от общих ценностей, включая демократию и свободу слова.
- Необходимость увеличения оборонных финансовых обязательств стран Европы для укрепления безопасности континента.
- Вызов Европе принять более активную роль в обеспечении региональной безопасности для того, чтобы США могли сфокусироваться на других опасных регионах мира.
Вице-президент США набросился с упреками на Европу
Об этом он сказал в своей речи на Мюнхенской конференции безопасности.
По его словам, администрация президента Дональда Трампа озабочена европейской безопасностью, а свобода слова в Великобритании и по всему ЕС отступает.
Нам годами рассказывали, что мы спонсируем защиту демократии, но когда мы видим, как европейские суды отменяют результаты выборов, а топ-чиновники угрожают отменить другие, мы должны задать себе вопрос — отвечаем ли мы своим высоким стандартам демократии?
В частности, он упомянул об аннулировании первого тура президентских выборов в Румынии в декабре 2024 года.
Также американский вице-президент прокомментировал незаконную миграцию.
Из всех насущных проблем, с которыми сталкиваются представленные здесь страны, я считаю, что нет ничего более насущного, чем массовая миграция.
В то же время он отметил необходимость увеличения Европой оборонных финансовых обязательств в регионе.
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