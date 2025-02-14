Отступила от общих ценностей. Вице-президент США Ди Вэнс набросился с упреками на Европу
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Отступила от общих ценностей. Вице-президент США Ди Вэнс набросился с упреками на Европу

Ди Вэнс
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Источник:  Голос Америки

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Европа отступила от общих ценностей, разделяемых Вашингтоном, в частности, упомянул о демократии и свободе слова, которой, по его мнению, нет в ЕС.

Главные тезисы

  • Вице-президент США Джей Ди Венс высказал обвинения в адрес Европы за отступление от общих ценностей, включая демократию и свободу слова.
  • Необходимость увеличения оборонных финансовых обязательств стран Европы для укрепления безопасности континента.
  • Вызов Европе принять более активную роль в обеспечении региональной безопасности для того, чтобы США могли сфокусироваться на других опасных регионах мира.

Вице-президент США набросился с упреками на Европу

Об этом он сказал в своей речи на Мюнхенской конференции безопасности.

Угроза, которая меня больше всего беспокоит по поводу Европы — это не Россия, не Китай, не любой другой внешний фактор. Меня волнует угроза изнутри — отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, разделяемых из США ценностей.

Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США

По его словам, администрация президента Дональда Трампа озабочена европейской безопасностью, а свобода слова в Великобритании и по всему ЕС отступает.

Нам годами рассказывали, что мы спонсируем защиту демократии, но когда мы видим, как европейские суды отменяют результаты выборов, а топ-чиновники угрожают отменить другие, мы должны задать себе вопрос — отвечаем ли мы своим высоким стандартам демократии?

В частности, он упомянул об аннулировании первого тура президентских выборов в Румынии в декабре 2024 года.

Нет безопасности, если вы боитесь голосов, мыслей и совести, которые управляют вашими собственными людьми... Если вы бежите, боясь собственных избирателей, Америка ничего не может для вас сделать. Вам нужны демократические мандаты, чтобы достичь чего-то ценного в ближайшие годы, — говорил Венс по отношению к Европе.

Также американский вице-президент прокомментировал незаконную миграцию.

Из всех насущных проблем, с которыми сталкиваются представленные здесь страны, я считаю, что нет ничего более насущного, чем массовая миграция.

В то же время он отметил необходимость увеличения Европой оборонных финансовых обязательств в регионе.

Я думаю, все готовы к обсуждениям, как увеличить расходы на оборону. Это верно, потому что президент Трамп сказал, что Европа должна больше играть роль в безопасности этого континента. Нужно, чтобы Европа увеличила свою роль, а Америка сконцентрировалась на опасных регионах мира.

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