Селена Гомес подколола Трампа и Джей Ди Венса. Что произошло
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Селена Гомес подколола Трампа и Джей Ди Венса. Что произошло

Гомес
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Источник:  The Mirror

Известная певица Селена Гомес во время вручения премии «Эмми» подколола со сцены кандидата в президенты США Дональда Трампа и его кандидата на должность вице-президента Джей Ди Венса. Она иронически вспомнила слова последнего.

Главные тезисы

  • Селена Гомес подколола Трампа и Джей Ди Венса во время церемонии вручения премии «Эмми» в компании актеров Мартина Шорта и Стива Мартина.
  • Певица иронически вспомнила о сексистском выражении Джей Ди Венса о женщинах без детей.
  • Ранее республиканца подколола другая известная певица Тейлор Свифт.

Селена Гомес подколола Трампа и Джей Ди Венса

Певица решила подшутить над республиканцами, оказавшись на сцене с актерами Мартином Шортом и Стивом Мартином. Их пригласили для вручения наград «Эмми».

Они вместе снимались в сериале "Убийства в одном доме".

Шорт и Мартин пошутили друг над другом, чтобы развлечь публику. Воспользовавшись случаем, певица тонко подколола республиканцев.

Позвольте мне сказать вам, какая это честь — работать с двумя ребятами, которые очень далеки от того, чтобы быть бездетными кошатницами.

Селена Гомес

Селена Гомес

Певица, актриса

Певица недавно призналась, что очень хочет детей, но не может из-за бесплодия. Она готова на усыновление и суррогатное материнство, чтобы осуществить свою мечту.

Селена Гомес на церемонии вручения "Эмми"

Высказывания Джей Ди Венса

Республиканец еще три года назад заявил, что женщины, которые не рожали, являются «бездетными кошатницами». Тогда его подвергли критике многие политики и звезды.

Недавно сексистские высказывания Джей Ди Венса вспомнила известная певица Тейлор Свифт. Она публично заявила, что на президентских выборах будет поддерживать демократку Камалу Гаррис.

Тейлор Свифт обвинила команду Трампа в использовании ИИ, создавшего сообщение, якобы исполнительница поддерживает республиканца. Потому она решила публично это опровергнуть.

Тейлор Свифт публично подколола вице-президента Трампа

Сообщение певица подписала так: «Тейлор Свифт — бездетная женщина-кошатница».

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