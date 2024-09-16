Селена Гомес подколола Трампа и Джей Ди Венса. Что произошло

Известная певица Селена Гомес во время вручения премии «Эмми» подколола со сцены кандидата в президенты США Дональда Трампа и его кандидата на должность вице-президента Джей Ди Венса. Она иронически вспомнила слова последнего.
Главные тезисы
- Селена Гомес подколола Трампа и Джей Ди Венса во время церемонии вручения премии «Эмми» в компании актеров Мартина Шорта и Стива Мартина.
- Певица иронически вспомнила о сексистском выражении Джей Ди Венса о женщинах без детей.
- Ранее республиканца подколола другая известная певица Тейлор Свифт.
Селена Гомес подколола Трампа и Джей Ди Венса
Певица решила подшутить над республиканцами, оказавшись на сцене с актерами Мартином Шортом и Стивом Мартином. Их пригласили для вручения наград «Эмми».
Они вместе снимались в сериале "Убийства в одном доме".
Шорт и Мартин пошутили друг над другом, чтобы развлечь публику. Воспользовавшись случаем, певица тонко подколола республиканцев.
Певица недавно призналась, что очень хочет детей, но не может из-за бесплодия. Она готова на усыновление и суррогатное материнство, чтобы осуществить свою мечту.
Высказывания Джей Ди Венса
Республиканец еще три года назад заявил, что женщины, которые не рожали, являются «бездетными кошатницами». Тогда его подвергли критике многие политики и звезды.
Недавно сексистские высказывания Джей Ди Венса вспомнила известная певица Тейлор Свифт. Она публично заявила, что на президентских выборах будет поддерживать демократку Камалу Гаррис.
Тейлор Свифт обвинила команду Трампа в использовании ИИ, создавшего сообщение, якобы исполнительница поддерживает республиканца. Потому она решила публично это опровергнуть.
Сообщение певица подписала так: «Тейлор Свифт — бездетная женщина-кошатница».
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-