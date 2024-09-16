Селена Гомес підколола Трампа і Джей Ді Венса. Що сталося

Відома співачка Селена Гомес під час вручення премії «Еммі» підколола зі сцени кандидата в президенти США Дональда Трампа і його кандидата на посаду віцепрезидента Джей Ді Венса. Вона іронічно згадала слова останнього.
Головні тези:
- Селена Гомес підколола Трампа і Джей Ді Венса під час церемонії вручення премії «Еммі» у компанії акторів Мартіна Шорта та Стіва Мартина.
- Співачка іронічно згадала про сексистське висловлювання Джей Ді Венса про жінок без дітей.
- Раніше республіканця підколола інша відома співачка Тейлор Свіфт.
Селена Гомес підколола Трампа і Джей Ді Венса
Співачка вирішила пожартувати над республіканцями, опинившись на сцені з акторами Мартіном Шортом і Стівом Мартіном. Їх запросили для вручення нагород «Еммі».
Вони разом знімались у серіалі «Вбивства в одному будинку».
Шорт і Мартін пожартували одне над одним, щоб розважити публіку. Скориставшись нагодою, співачка тонко підколола республіканців.
Співачка нещодавно зізналась, що дуже хоче дітей, але має безпліддя. Вона готова на всиновлення та сурогатне материнство, аби здійснити свою мрію.
Висловлювання Джей Ді Венса
Республіканець ще три роки тому заявив. що жінки, які не народжували, є «бездітними кошатницями». Тоді його розкритикувало багато політиків та зірок.
Нещодавно сексистське висловлювання Джей Ді Венса згадала відома співачка Тейлор Свіфт. Вона публічно заявила, що на президентських виборах буде підтримувати демократку Камалу Гарріс.
Тейлор Свіфт звинуватила команду Трампа у використанні ШІ, який створив повідомлення, нібито виконавиця підтримує республіканця. Тому вона вирішила публічно це спростувати.
Допис співачка підписала так: «Тейлор Свіфт — бездітна жінка-кошатниця».
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