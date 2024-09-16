Селена Гомес підколола Трампа і Джей Ді Венса. Що сталося

Відома співачка Селена Гомес під час вручення премії «Еммі» підколола зі сцени кандидата в президенти США Дональда Трампа і його кандидата на посаду віцепрезидента Джей Ді Венса. Вона іронічно згадала слова останнього.

Селена Гомес підколола Трампа і Джей Ді Венса

Співачка вирішила пожартувати над республіканцями, опинившись на сцені з акторами Мартіном Шортом і Стівом Мартіном. Їх запросили для вручення нагород «Еммі».

Вони разом знімались у серіалі «Вбивства в одному будинку».

Шорт і Мартін пожартували одне над одним, щоб розважити публіку. Скориставшись нагодою, співачка тонко підколола республіканців.

Дозвольте мені сказати вам, яка це честь — працювати з двома хлопцями, які дуже далекі від того, щоб бути бездітними кошатницями. Селена Гомес Співачка, акторка

Співачка нещодавно зізналась, що дуже хоче дітей, але має безпліддя. Вона готова на всиновлення та сурогатне материнство, аби здійснити свою мрію.

Селена Гомес на церемонії вручення “Еммі”

Висловлювання Джей Ді Венса

Республіканець ще три роки тому заявив. що жінки, які не народжували, є «бездітними кошатницями». Тоді його розкритикувало багато політиків та зірок.

Нещодавно сексистське висловлювання Джей Ді Венса згадала відома співачка Тейлор Свіфт. Вона публічно заявила, що на президентських виборах буде підтримувати демократку Камалу Гарріс.

Тейлор Свіфт звинуватила команду Трампа у використанні ШІ, який створив повідомлення, нібито виконавиця підтримує республіканця. Тому вона вирішила публічно це спростувати.

Тейлор Свіфт публічно підколола віцепрезидента Трампа