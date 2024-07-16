Якщо республіканець Дональд Трамп знову повернеться у Білий дім, то його віцепрезидентом стане Джеймс Ді Венс, який відомий своїми скандальними заявами про Україну та війну, яку розв'язала Росія.
Головні тези:
- Джеймс Ді Венс активно блокував надання американської допомоги Україні, що спричинило загострення ситуації на фронті та втрати територій для України.
- Ді Венс вважає вихід України на кордони 1991 року неможливим та відверто висловлювався про байдужість до долі України.
- Його позиція полягає в тому, що США мають зосередитися на проблемах східної Азії, а не України.
Хто такий Джеймс Ді Венс та чого від нього очікувати
Одіозний політик вкрай схожий на Дональда Трампа — не лише поведінкою, а й публічною риторикою.
Його доволі часто називають одним із найгучніших голосів Конгресу.
Не можна також не згадати про те, що Джеймс Ді Венс вкрай активно блокував надання Україні американської допомоги, що призвело до загострення ситуації на фронті та втрати Україною нових територій.
Поплічник Трамп неодноразово цинічно скаржився на те, що підтримка ЗСУ з боку США Є невиправдано дорогою.
Ба більше, він продовжує запевняти, що вважає вихід України на кордони 1991 року "фантастичним" — тобто чимось неможливим.
Джеймс Ді Венс намагається змістити фокус уваги з України на Азію
Поплічник Трампа також багато разів наполягав на тому, щоб ЗСУ припинили наступальні дії, а команда українського лідера Володимира Зеленського погодилася на переговори на умовах російського диктатора Володимира Путіна.
Ді Венс досі цинічно бреше, що Україна ніколи не зможе розгромити армію РФ на полі бою.
Сенатор також закликає, щоб Вашингтон сконцентрувався на проблемах східної Азії, а не України.
Він хоче переконати американців у тому, що війна РФ проти України — не їхня справа.
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