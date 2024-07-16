Если республиканец Дональд Трамп снова вернется в Белый дом, то его вице-президентом станет Джеймс Ди Вэнс, известный своими скандальными заявлениями об Украине и войне, которую начала РФ.
Главные тезисы
- Джеймс Ди Вэнс активно блокировал предоставление американской помощи Украине, что привело к обострению ситуации на фронте и потери территорий.
- Потенциальный вице-президент США отличается скандальными заявлениями об Украине и призывами сосредоточиться на проблемах восточной Азии.
- Ди Вэнс считает выход Украины на границы 1991 года невозможным и выражает безразличие к судьбе страны, а также считает, что война РФ против Украины не является делом США.
Кто такой Джеймс Ди Вэнс и чего от него ждать
Одиозный политик крайне похож на Дональда Трампа — не только поведением, но и публичной риторикой.
Его часто называют одним из самых громких голосов Конгресса.
Нельзя также не упомянуть о том, что Джеймс Ди Вэнс крайне активно блокировал предоставление Украине американской помощи, что привело к обострению ситуации на фронте и потере Украиной новых территорий.
Приспешник Трамп неоднократно цинично жаловался на то, что поддержка ВСУ со стороны США является неоправданно дорогой.
Более того, он продолжает уверять, что считает выход Украины на границы 1991 года "фантастическим" — то есть чем-то невозможным.
Джеймс Ди Вэнс пытается сместить фокус внимания с Украины на Азию
Приспешник Трампа также много раз настаивал на том, чтобы ВСУ прекратили наступательные действия, а команда украинского лидера Владимира Зеленского согласилась на переговоры на условиях российского диктатора Владимира Путина.
Ди Вэнс все еще цинично лжет, что Украина никогда не сможет разгромить армию РФ на поле боя.
Сенатор также призывает Вашингтон сконцентрироваться на проблемах восточной Азии, а не Украины.
Он хочет убедить американцев в том, что война РФ против Украины — не их дело.
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