В ЕС обеспокоены кандидатом Трампа в вице-президенты США
Категория
Политика
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В ЕС обеспокоены кандидатом Трампа в вице-президенты США

Джей Ди Венс и Дональд Трамп
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Источник:  Politico

Опасения европейских политиков по поводу вероятной победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США еще больше усилились после оглашения им сенатора Огайо Джей Ди Венса вероятным кандидатом в вице-президенты.

Главные тезисы

  • Европейские политики беспокоятся о кандидатуре от Дональда Трампа на пост вице-президента США.
  • Возможная победа Трампа вызывает опасения из-за его критики по военным расходам и поддержке Украины.
  • Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс также привлекает внимание своей риторикой, следуя линии Трампа.
  • Джо Байден выражает готовность к соревнованию с Трампом, подчеркивая свои достижения и опыт.
  • Беспокойство в ЕС демонстрируется в опасениях по поводу возможных изменений во взаимоотношениях между ЕС и США в случае победы республиканцев.

Что не так с кандидатурой Джей Ди Венса и как это может угрожать Украине

Это катастрофа для Украины, - заявил журналистам издание один из европейских чиновников.

Журналисты издания напоминают, что еще в 2022 году после начала развязанной Россией преступной войны против Украины в интервью Стиву Беннону Вэнс четко заявил, что его отнюдь не волнует дальнейшая судьба Украины.

В феврале 2024 года, когда Вэнс впервые выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, он сказал, что США необходимо пересмотреть свою поддержку Украины и пропустил встречу с делегацией Украины и другими сенаторами.

В ЕС паникуют из-за кандидатуры от Трампа на пост вице-президента США
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

С этого времени 39-летний сенатор еще больше усилил собственную риторику, критикуя зависимость Европы от США по военным расходам.

Как и Трамп, Вэнс, в частности, критикует Германию за невыполнение целевых расходов НАТО на оборону в размере 2% ВВП.

Что говорит Байден об участии в президентских выборах в США

По словам действующего президента США Джо Байдена в интервью NBC News, он действительно уже пожилой человек, однако его оппонент Дональд Трамп лишь на несколько лет младше его.

Я стар... Но я всего на три года старше Трампа, №1. И №2, моя острота ума была чертовски хороша. Сделал больше, чем любой президент за долгое-долгое время за 3,5 года. Я готов, чтобы меня судили по этому... Я понимаю, почему люди говорят: "Боже, ему 81 год. Ого. Кем он будет, когда ему будет 83 или 84 года?" Это законный вопрос, – подчеркивает Байден.

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