Опасения европейских политиков по поводу вероятной победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США еще больше усилились после оглашения им сенатора Огайо Джей Ди Венса вероятным кандидатом в вице-президенты.

Что не так с кандидатурой Джей Ди Венса и как это может угрожать Украине

Это катастрофа для Украины, - заявил журналистам издание один из европейских чиновников. Поделиться

Журналисты издания напоминают, что еще в 2022 году после начала развязанной Россией преступной войны против Украины в интервью Стиву Беннону Вэнс четко заявил, что его отнюдь не волнует дальнейшая судьба Украины.

В феврале 2024 года, когда Вэнс впервые выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, он сказал, что США необходимо пересмотреть свою поддержку Украины и пропустил встречу с делегацией Украины и другими сенаторами.

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

С этого времени 39-летний сенатор еще больше усилил собственную риторику, критикуя зависимость Европы от США по военным расходам.

Как и Трамп, Вэнс, в частности, критикует Германию за невыполнение целевых расходов НАТО на оборону в размере 2% ВВП.

Что говорит Байден об участии в президентских выборах в США

По словам действующего президента США Джо Байдена в интервью NBC News, он действительно уже пожилой человек, однако его оппонент Дональд Трамп лишь на несколько лет младше его.