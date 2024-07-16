Опасения европейских политиков по поводу вероятной победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США еще больше усилились после оглашения им сенатора Огайо Джей Ди Венса вероятным кандидатом в вице-президенты.
Главные тезисы
- Европейские политики беспокоятся о кандидатуре от Дональда Трампа на пост вице-президента США.
- Возможная победа Трампа вызывает опасения из-за его критики по военным расходам и поддержке Украины.
- Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс также привлекает внимание своей риторикой, следуя линии Трампа.
- Джо Байден выражает готовность к соревнованию с Трампом, подчеркивая свои достижения и опыт.
- Беспокойство в ЕС демонстрируется в опасениях по поводу возможных изменений во взаимоотношениях между ЕС и США в случае победы республиканцев.
Что не так с кандидатурой Джей Ди Венса и как это может угрожать Украине
Журналисты издания напоминают, что еще в 2022 году после начала развязанной Россией преступной войны против Украины в интервью Стиву Беннону Вэнс четко заявил, что его отнюдь не волнует дальнейшая судьба Украины.
В феврале 2024 года, когда Вэнс впервые выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, он сказал, что США необходимо пересмотреть свою поддержку Украины и пропустил встречу с делегацией Украины и другими сенаторами.
С этого времени 39-летний сенатор еще больше усилил собственную риторику, критикуя зависимость Европы от США по военным расходам.
Как и Трамп, Вэнс, в частности, критикует Германию за невыполнение целевых расходов НАТО на оборону в размере 2% ВВП.
Что говорит Байден об участии в президентских выборах в США
По словам действующего президента США Джо Байдена в интервью NBC News, он действительно уже пожилой человек, однако его оппонент Дональд Трамп лишь на несколько лет младше его.
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