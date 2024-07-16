Побоювання європейських політиків з приводу ймовірної перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США ще більше посилились після оголошення ним сенатора Огайо Джей Ді Венса ймовірним кандидатом у віцепрезиденти.
Головні тези:
- Європейські політики засмучені можливою перемогою Трампа та його впливом на внутрішню та зовнішню політику, зокрема стосовно України.
- Кандидатура Джей Ді Венса на пост віцепрезидента також викликає занепокоєння через його відмову підтримувати Україну та критику НАТО.
- Байден відзначає свою готовність до змагань з Трампом, підкреслюючи свій вік та досягнення в роботі протягом свого президентства.
- Венс та Трамп критикують Європу щодо військових витрат, що може вплинути на стосунки між ЄС та США у разі перемоги республіканців.
- Занепокоєність ЄС виявляється у прихильності Венса риториці Трампа, що може мати наслідки не лише для США, але й світової політики.
Що не так із кандидатурою Джей Ді Венса і як це може загрожувати Україні
Журналісти видання нагадують, що ще у 2022 році після початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України в інтерв’ю Стіву Беннону Венс чітко заявив, що його аж ніяк не хвилює подальша доля України.
У лютому 2024 року, коли Венс вперше виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, він сказав, що США необхідно переглянути свою підтримку України, і пропустив зустріч з делегацією України та іншими сенаторами.
Від тоді 39-річний сенатор ще більше посилив власну риторику, критикуючи залежність Європи від США щодо військових витрат.
Як і Трамп, Венс, зокрема, критикує Німеччину за невиконання цільових витрат НАТО на оборону у розмірі 2% ВВП.
Що каже Байден стосовно участі у президентських виборах в США
За словами чинного президента США Джо Байдена в інтерв’ю NBC News, він дійсно вже людина похилого віку, однак його опонент Дональд Трамп лише на кілька років молодший за нього.
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