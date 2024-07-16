Побоювання європейських політиків з приводу ймовірної перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США ще більше посилились після оголошення ним сенатора Огайо Джей Ді Венса ймовірним кандидатом у віцепрезиденти.

Що не так із кандидатурою Джей Ді Венса і як це може загрожувати Україні

Це катастрофа для України, - заявив журналістам видання один з європейських високопосадовців. Поширити

Журналісти видання нагадують, що ще у 2022 році після початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України в інтерв’ю Стіву Беннону Венс чітко заявив, що його аж ніяк не хвилює подальша доля України.

У лютому 2024 року, коли Венс вперше виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, він сказав, що США необхідно переглянути свою підтримку України, і пропустив зустріч з делегацією України та іншими сенаторами.

Дональд Трамп та Джей Ді Венс

Від тоді 39-річний сенатор ще більше посилив власну риторику, критикуючи залежність Європи від США щодо військових витрат.

Як і Трамп, Венс, зокрема, критикує Німеччину за невиконання цільових витрат НАТО на оборону у розмірі 2% ВВП.

Що каже Байден стосовно участі у президентських виборах в США

За словами чинного президента США Джо Байдена в інтерв’ю NBC News, він дійсно вже людина похилого віку, однак його опонент Дональд Трамп лише на кілька років молодший за нього.