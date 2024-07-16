У ЄС занепокоєні кандидатом Трампа у віцепрезиденти США
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У ЄС занепокоєні кандидатом Трампа у віцепрезиденти США

Джей Ді Венс та Дональд Трамп
Джерело:  Politico

Побоювання європейських політиків з приводу ймовірної перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США ще більше посилились після оголошення ним сенатора Огайо Джей Ді Венса ймовірним кандидатом у віцепрезиденти. 

Головні тези:

  • Європейські політики засмучені можливою перемогою Трампа та його впливом на внутрішню та зовнішню політику, зокрема стосовно України.
  • Кандидатура Джей Ді Венса на пост віцепрезидента також викликає занепокоєння через його відмову підтримувати Україну та критику НАТО.
  • Байден відзначає свою готовність до змагань з Трампом, підкреслюючи свій вік та досягнення в роботі протягом свого президентства.
  • Венс та Трамп критикують Європу щодо військових витрат, що може вплинути на стосунки між ЄС та США у разі перемоги республіканців.
  • Занепокоєність ЄС виявляється у прихильності Венса риториці Трампа, що може мати наслідки не лише для США, але й світової політики.

Що не так із кандидатурою Джей Ді Венса і як це може загрожувати Україні

Це катастрофа для України, - заявив журналістам видання один з європейських високопосадовців.

Журналісти видання нагадують, що ще у 2022 році після початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України в інтерв’ю Стіву Беннону Венс чітко заявив, що його аж ніяк не хвилює подальша доля України.

У лютому 2024 року, коли Венс вперше виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, він сказав, що США необхідно переглянути свою підтримку України, і пропустив зустріч з делегацією України та іншими сенаторами.

У ЄС панікують через кандидатуру від Трампа на пост віцепрезидента США
Дональд Трамп та Джей Ді Венс

Від тоді 39-річний сенатор ще більше посилив власну риторику, критикуючи залежність Європи від США щодо військових витрат.

Як і Трамп, Венс, зокрема, критикує Німеччину за невиконання цільових витрат НАТО на оборону у розмірі 2% ВВП.

Що каже Байден стосовно участі у президентських виборах в США

За словами чинного президента США Джо Байдена в інтерв’ю NBC News, він дійсно вже людина похилого віку, однак його опонент Дональд Трамп лише на кілька років молодший за нього.

Я старий... Але я всього на три роки старший за Трампа, №1. І №2, моя гострота розуму була до біса хороша. Зробив більше, аніж будь-який президент за довгий-довгий час за 3,5 року. Я готовий, щоб мене судили за цим... Я розумію, чому люди кажуть: "Боже, йому 81 рік. Ого. Ким він буде, коли йому буде 83 роки чи 84 роки?" Це законне питання, - підкреслює Байден.

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