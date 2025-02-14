Відступила від спільних цінностей. Віцепрезидент США Ді Венс накинувся з докорами на Європу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Європа відступила від спільних цінностей, які поділяє Вашингтон, зокрема, згадав про демократію та свободу слова, якої, на його думку, немає в ЄС.
Головні тези:
- Європа відступила від спільних цінностей, які поділяє з США, зокрема демократії та свободи слова.
- Необхідність збільшення фінансових зобов'язань Європи в оборонній сфері для посилення безпеки континенту.
- Виклик до Європи взяти більш активну роль у забезпеченні безпеки регіону, щоб Америка могла фокусуватися на інших небезпечних регіонах світу.
Віцепрезидент США Ді Венс накинувся з докорами на Європу
Про це він сказав у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції.
За його словами, адміністрація президента Дональда Трампа стурбована європейською безпекою, а свобода слова у Великій Британії та по всьому ЄС відступає.
Нам роками розказували, що ми спонсоруємо захист демократії, але коли ми бачимо, як європейські суди скасовують результати виборів, а топ посадовці загрожують скасувати інші, ми маємо задати собі питання — чи ми відповідаємо своїм же високим стандартам демократії?
Зокрема він згадав про анулювання першого туру президентських виборів у Румунії у грудні 2024 року.
Також американський віцепрезидент прокоментував незаконну міграцію.
З усіх нагальних проблем, з якими стикаються представлені тут країни, я вважаю, що немає нічого більш нагального, ніж масова міграція.
Водночас він наголосив на необхідності збільшення Європою оборонних фінансових зобов'язань у регіоні.
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