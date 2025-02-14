Відступила від спільних цінностей. Віцепрезидент США Ді Венс накинувся з докорами на Європу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Європа відступила від спільних цінностей, які поділяє Вашингтон, зокрема, згадав про демократію та свободу слова, якої, на його думку, немає в ЄС.

Віцепрезидент США Ді Венс накинувся з докорами на Європу

Про це він сказав у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції.

Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи — це не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній фактор. Мене хвилює загроза зсередини — відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей, цінностей, які поділяють зі США. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

За його словами, адміністрація президента Дональда Трампа стурбована європейською безпекою, а свобода слова у Великій Британії та по всьому ЄС відступає.

Нам роками розказували, що ми спонсоруємо захист демократії, але коли ми бачимо, як європейські суди скасовують результати виборів, а топ посадовці загрожують скасувати інші, ми маємо задати собі питання — чи ми відповідаємо своїм же високим стандартам демократії?

Зокрема він згадав про анулювання першого туру президентських виборів у Румунії у грудні 2024 року.

Немає безпеки, якщо ви боїтеся голосів, думок і совісті, які керують вашими власними людьми... Якщо ви біжите, боячись власних виборців, Америка нічого не може для вас зробити. Вам потрібні демократичні мандати, щоб досягти чогось цінного в найближчі роки, — казав Венс стосовно Європи. Поширити

Також американський віцепрезидент прокоментував незаконну міграцію.

З усіх нагальних проблем, з якими стикаються представлені тут країни, я вважаю, що немає нічого більш нагального, ніж масова міграція.

Водночас він наголосив на необхідності збільшення Європою оборонних фінансових зобов'язань у регіоні.