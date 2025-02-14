Пісторіус жорстко відреагував на критику Ді Венсом демократії в Європі
Категорія
Політика
Дата публікації

Пісторіус жорстко відреагував на критику Ді Венсом демократії в Європі

Пісторіус
Джерело:  Європейська правда

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння віцепрезидентом США Джей Ді Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.

Головні тези:

  • Борис Пісторіус вважає порівняння демократії в Європі з авторитарними режимами неприйнятним, акцентуючи на важливості різноманітності думок та свободи висловлювання.
  • Глава Міноборони Німеччини підкреслив, що демократія є основою суспільства і має бути захищена від будь-яких спроб її пошкодити або обмежити.
  • Пісторіус пишається, що живе в Європі, яка захищає свою демократію від внутрішніх і зовнішніх ворогів.

Пісторіус жорстко відреагував на слова Ді Венса щодо демократії в Європі

Міністр відзначив, що не може розпочати свою промову так, як запланував, тому що повинен відреагувати на різку критику Джей Ді Венса, яку той виголосив на конференції незадовго перед виступом Пісторіуса.

Демократія щойно була поставлена під сумнів віцепрезидентом США — і не тільки німецька демократія, а цілої Європи. Якщо я правильно його зрозумів, він порівнює умови, що склалися в Європі, з умовами, які є пріоритетними в деяких авторитарних режимах. Пані та панове, це неприйнятно, — сказав Пісторіус, після чого зал вибухнув оплесками.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Глава Міноборони Німеччини

Він наголосив: те, про що говорив Джей Ді Венс у своїй промові, не відповідає демократичному устрою, свідком якого він є у нинішній виборчій кампанії та у німецькому парламенті кожного дня.

У нашій демократії кожна думка має голос, вона дозволяє партіям, частково екстремістськи, таким як "Альтернатива для Німеччини", брати участь у кампанії на рівні з іншими партіями. Це демократія. Алісу Вайдель — головну кандидатку від "АдН" на виборах — можна побачити на німецькому телебаченні в прайм-тайм.

Однак, за словами Пісторіуса, демократія повинна вміти захистити себе від екстремістів, які хочуть її знищити. Він сказав, що пишається тим, що живе в Європі, "яка щодня захищає свою демократію від внутрішніх і зовнішніх ворогів".

Нагадаємо, що в своїй промові в Мюнхені Джей ді Венс різко розкритикував ЄС за його підхід до протидії пропаганді, заявивши, що заходи Європи обмежують свободу слова.

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