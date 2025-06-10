Каким будет 18-пакет санкций ЕС против России — данные инсайдеров
Категория
Экономика
Дата публикации

Каким будет 18-пакет санкций ЕС против России — данные инсайдеров

Что известно о планах Евросоюза
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Источник:  Financial Times

Как удалось узнать изданию Financinal Times, официальный Брюссель хочет предложить снизить "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и запретить использование инфраструктуры "Северного потока" в пределах 18-го пакета санкций против РФ.

Главные тезисы

  • ЕС рассматривает возможность запрета на использование какой-либо энергетической инфраструктуры РФ.
  • Также предполагается расширение перечня санкций для российских банков и судов теневого флота.

Что известно о планах Евросоюза

Согласно данным журналистов, исполнительный орган ЕС намерен запретить членам блока использовать любую энергетическую инфраструктуру РФ.

Также существует высокая вероятность расширения перечня подсанкционных российских банков и судов теневого флота, используемого Россией для обхода ограничений ЕС.

Более того, члены Евросоюза активно обсуждают гарантии, которые помогут защитить Бельгию, где заморожено 190 миллиардов евро активов российского центрального банка.

Что важно понимать, ей грозят судебные иски со стороны России в соответствии с двусторонним инвестиционным соглашением между двумя странами.

Санкционное предложение Европейской комиссии должно быть поддержано всеми странами-членами ЕС. В то же время Словакия и Венгрия ранее заявляли, что могут выступить против дополнительных санкций, что потенциально усложнит переговоры.

Несмотря на это, члены Евросоюза пока настроены оптимистично касательно достижения согласия по пакету санкций до конца июля.

Все дело в том, что Брюссель все-таки сумел убедить Будапешт отказаться от блокирования предыдущих санкционных пакетов.

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