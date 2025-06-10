Фонд Путіна може остаточно вичерпатися — коли це станеться

Російський Фонд національного добробуту може зазнати краху уже наступного року, якщо нафта залишатиметься дешевою, а рубль — міцним. До такого висновку дійшли економісти РАНХіГС та Інституту Гайдара.

Незабаром Путін стикнеться зі ще більшими проблемами

Експерти звертають увагу на те, що станом на 1 червня у ФНБ залишалося 2,8 трлн рублів (31 млрд дол).

Що важливо розуміти, це найнижчий показник за останні 6 років.

Окрім того, наголошується, що з 2022 року обсяг резервів скоротився більш ніж удвічі в рублях і утричі — у доларах: з 113,5 млрд до 37,4 млрд.

У травні 2025 року Мінфін РФ витратив ще 35,9 млрд руб (400 млн дол) з ФНБ на покриття дефіциту бюджету та 532 млрд (5,9 млрд дол) — на фінансування державних проєктів. Зокрема, 300 млрд руб (3,3 млрд дол) спрямували на високошвидкісну залізницю Москва–Санкт-Петербург, 6,5 млрд (72 млн дол) — на закупівлю літаків, а ще 1 млрд (11 млн дол) — на вагони метро для Санкт-Петербурга. Поширити

Також вказано, що близько 50 млрд руб (556 млн дол) витратили на засекречені проєкти.

Економісти звертають увагу на те, що уряд Росії вимушений переглядати бюджет: замість очікуваних 10,9 трлн руб (120 млрд дол) нафтових доходів прогноз знижено до 8,3 трлн (91 млрд дол).

Ба більше, наголошується, що дефіцит бюджету може сягнути 3,8 трлн (42 млрд дол).