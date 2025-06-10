Фонд Путіна може остаточно вичерпатися — коли це станеться

Російський Фонд національного добробуту може зазнати краху уже наступного року, якщо нафта залишатиметься дешевою, а рубль — міцним. До такого висновку дійшли економісти РАНХіГС та Інституту Гайдара.
Головні тези:
- Повномасштабна війні РФ проти України стала серйозним ударом для фонду Путіна.
- Уже незабаром дефіцит російського бюджету може сягнути 3,8 трлн (42 млрд дол)
Незабаром Путін стикнеться зі ще більшими проблемами
Експерти звертають увагу на те, що станом на 1 червня у ФНБ залишалося 2,8 трлн рублів (31 млрд дол).
Що важливо розуміти, це найнижчий показник за останні 6 років.
Окрім того, наголошується, що з 2022 року обсяг резервів скоротився більш ніж удвічі в рублях і утричі — у доларах: з 113,5 млрд до 37,4 млрд.
Також вказано, що близько 50 млрд руб (556 млн дол) витратили на засекречені проєкти.
Економісти звертають увагу на те, що уряд Росії вимушений переглядати бюджет: замість очікуваних 10,9 трлн руб (120 млрд дол) нафтових доходів прогноз знижено до 8,3 трлн (91 млрд дол).
Ба більше, наголошується, що дефіцит бюджету може сягнути 3,8 трлн (42 млрд дол).
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