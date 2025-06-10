Фонд Путина может окончательно иссякнуть — когда это произойдет

Российский Фонд национального благосостояния может потерпеть крах уже в следующем году, если нефть будет оставаться дешевой, а рубль — крепким. К такому выводу пришли экономисты РАНХиГС и Института Гайдара.

В скором времени Путин столкнется с еще большими проблемами

Эксперты обращают внимание на то, что на 1 июня в ФНБ оставалось 2,8 трлн рублей (31 млрд долл.).

Что важно понимать, это самый низкий показатель за последние 6 лет.

Кроме того, указано, что с 2022 года объем резервов сократился более чем в два раза в рублях и втрое — в долларах: со 113,5 млрд. до 37,4 млрд. рублей.

В мае 2025 года Минфин РФ потратил еще 35,9 млрд руб (400 млн долл.) из ФНБ на покрытие дефицита бюджета и 532 млрд (5,9 млрд долл.) — на финансирование государственных проектов. В частности, 300 млрд руб (3,3 млрд долл.) направили на высокоскоростную железную дорогу Москва-Санкт-Петербург, 6,5 млрд (72 млн долл.) — на закупку самолетов, а еще 1 млрд (11 млн долл.) — на вагоны метро для Санкт-Петербурга. Поделиться

Также указано, что около 50 млрд руб. (556 млн долл.) потратили на засекреченные проекты.

Экономисты обращают внимание на то, что правительство России вынуждено пересматривать бюджет: вместо ожидаемых 10,9 трлн руб (120 млрд долл.) нефтяных доходов прогноз снижен до 8,3 трлн (91 млрд долл.).

Более того, указано, что дефицит бюджета может достичь 3,8 трлн (42 млрд долл.).