Фонд Путина может окончательно иссякнуть — когда это произойдет

Российский Фонд национального благосостояния может потерпеть крах уже в следующем году, если нефть будет оставаться дешевой, а рубль — крепким. К такому выводу пришли экономисты РАНХиГС и Института Гайдара.
Главные тезисы
- Полномасштабная война РФ против Украины стала серьезным ударом для фонда Путина.
- Уже вскоре дефицит российского бюджета может составить 3,8 трлн (42 млрд долл.)
В скором времени Путин столкнется с еще большими проблемами
Эксперты обращают внимание на то, что на 1 июня в ФНБ оставалось 2,8 трлн рублей (31 млрд долл.).
Что важно понимать, это самый низкий показатель за последние 6 лет.
Кроме того, указано, что с 2022 года объем резервов сократился более чем в два раза в рублях и втрое — в долларах: со 113,5 млрд. до 37,4 млрд. рублей.
Также указано, что около 50 млрд руб. (556 млн долл.) потратили на засекреченные проекты.
Экономисты обращают внимание на то, что правительство России вынуждено пересматривать бюджет: вместо ожидаемых 10,9 трлн руб (120 млрд долл.) нефтяных доходов прогноз снижен до 8,3 трлн (91 млрд долл.).
Более того, указано, что дефицит бюджета может достичь 3,8 трлн (42 млрд долл.).
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