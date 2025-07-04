Оппозиционные российские СМИ обратили внимание на то, что в стране-агрессоре РФ резко возросла затоваренность портовых складов углем. Стоит отметить, что все это происходит на фоне глубокого кризиса угольной отрасли, который стал следствием потери европейского экспортного рынка.
Главные тезисы
- Увеличение затоваренности портовых складов углем достигло 25% от всего экспорта в прошлом году.
- Вполне возможно, что эта проблема сохранится до конца 2025 года.
В России начался угольный кризис
Согласно открытым данным, на складских площадках собралось около 50 млн. тонн продукции.
Что важно понимать — это фактически 25% всего экспорта за прошлый год.
В ключевых портах страны-агрессорки запасы угля превышают среднемесячные показатели почти на четверть.
Кроме того, указано, что лишние запасы угля наблюдаются у крупных производителей или трейдеров, чьи логистические или коммерческие цепочки оказались под давлением.
По словам экспертов, в целях освобождения складов и роста экспорта необходимо глобальное увеличение цен на уголь — только это может сделать рентабельными экспортные поставки.
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