Оппозиционные российские СМИ обратили внимание на то, что в стране-агрессоре РФ резко возросла затоваренность портовых складов углем. Стоит отметить, что все это происходит на фоне глубокого кризиса угольной отрасли, который стал следствием потери европейского экспортного рынка.

В России начался угольный кризис

Согласно открытым данным, на складских площадках собралось около 50 млн. тонн продукции.

Что важно понимать — это фактически 25% всего экспорта за прошлый год.

В ключевых портах страны-агрессорки запасы угля превышают среднемесячные показатели почти на четверть.

Нынешнее сокращение оборота (угля) свидетельствует о снижении спроса или проблемах с вывозом, что и ведет к накоплению запасов. Пока баланс не восстановится, проблема будет сохраняться, — заявили журналистам в одной из управляющих терминалами компаний. Поделиться

Кроме того, указано, что лишние запасы угля наблюдаются у крупных производителей или трейдеров, чьи логистические или коммерческие цепочки оказались под давлением.

Ожидается, что проблема с затоваренностью сохранится по меньшей мере до конца текущего года, если не улучшится ситуация с падением экспортного спроса на российский уголь и не будут решены логистические трудности. Поделиться

По словам экспертов, в целях освобождения складов и роста экспорта необходимо глобальное увеличение цен на уголь — только это может сделать рентабельными экспортные поставки.