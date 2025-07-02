Россия вопреки санкциям получает чипы для ракет — в чем причина

После возвращения Дональда Трампа в президентство США больше не вводились новые санкции против России. Это открывает лазейки для снабжения микросхем и военных компонентов, несмотря на ограничения, установленные после начала войны РФ в Украине.

Санкции бездействуют: почему Россия до сих пор получает чипы для ракет

Вместо усиления давления администрация Трампа отменила часть ограничений, в том числе в отношении жены российского олигарха Бориса Ротенберга — Карины Ротенберг.

Кроме того, была закрыта целевая группа KleptoCapture, которая ранее занималась выявлением и арестом активов приближенных к Кремлю лиц.

В результате, по данным торговых и корпоративных реестров, более 130 новых компаний в Китае, Гонконге и Сингапуре свободно рекламируют поставки запрещенных компонентов в Россию.

Среди них HK GST Limited, которая предлагает микросхемы для российских крылатых ракет Х-101, которые использовались во время недавних атак на Киев.

Все эти компании не находятся под санкциями, а США, как свидетельствует анализ, с начала 2025 г. не ввели ни одного нового ограничения против РФ.

Эксперты предупреждают, что без постоянного обновления санкций их эффективность снижается, а Россия активно создает новые теневые схемы импорта. Поделиться

В Конгрессе уже готовится новый законопроект о дополнительных ограничениях. Он предусматривает 500% пошлины на страны, покупающие российскую энергию.