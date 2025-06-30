ЕС единогласно продлил секторальные санкции против России
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС единогласно продлил секторальные санкции против России

ЕС
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Евросоюз 30 июня объявил об официальном продлении секторальных санкций против России еще на полгода.

Главные тезисы

  • Евросоюз продлил секторальные санкции против России на полгода с целью оказать давление на РФ в связи с войной на востоке Украины.
  • Санкции будут оказывать влияние на экономику и способность России проводить военные операции.
  • 27 стран ЕС приняли решение о продлении санкций до 31 января 2026 года.

ЕС продлил санкции против РФ: что известно

Об этом в Х написала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Как отметила топдипломатка ЕС, давление на Россию будет продолжаться, пока она не прекратит свою войну против Украины.

любая санкция ослабляет способность России вести войну.

Кая Каллас

Кая Каллас

Топдипломатка ЕС

Собеседник "Европейской правды", комментируя это решение, рассказал, что по итогам письменной процедуры все 27 стран ЕС подписали документ о продлении секторальных санкций.

Следовательно, санкции продлены до 31 января 2026 года, — добавил он.

Отметим, 26 июня лидеры Европейского Союза достигли политической договоренности о продлении санкций против России еще на полгода, но не согласовали одобрение нового пакета ограничений.

27 июня комитет постоянных представителей Европейского Союза фактически одобрил продление секторальных санкций против России еще на полгода.

Речь идет о санкциях против целых секторов или отраслей экономики РФ или направлении работы российского бизнеса.

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