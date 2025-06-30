ЄС одностайно продовжив секторальні санкції проти Росії

Євросоюз 30 червня оголосив про офіційне продовження секторальних санкцій проти Росії ще на пів року.

ЄС продовжив санкції проти РФ: що відомо

Про це в Х написала глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Як зазначила топдипломатка ЄС, тиск на Росію продовжуватиметься, поки вона не припинить свою розв’язану війну проти України.

Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну. Кая Каллас Топдипломатка ЄС

The EU today officially agreed to extend sectoral sanctions on Russia.



We will continue to pile pressure on Moscow to end its war in Ukraine.



Each sanction weakens Russia’s ability to wage war. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 30, 2025

Співрозмовник "Європейської правди", коментуючи це рішення, розповів, що за підсумками письмової процедури всі 27 країн ЄС підписали документ щодо продовження секторальних санкцій.

Отже: санкції продовжено до 31 січня 2026 року, — додав він.

Зазначимо, 26 червня лідери Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року, але не погодили схвалення нового пакета обмежень.

27 червня комітет постійних представників Європейського Союзу фактично схвалив продовження секторальних санкцій проти Росії ще на пів року. Поширити

Йдеться про санкції проти цілих секторів чи галузей економіки РФ або напрямків роботи російського бізнесу.