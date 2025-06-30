ЄС одностайно продовжив секторальні санкції проти Росії

Євросоюз 30 червня оголосив про офіційне продовження секторальних санкцій проти Росії ще на пів року.
Головні тези:
- Євросоюз продовжив секторальні санкції проти Росії на пів року з метою тиску на РФ у зв'язку з війною на сході України.
- Продовження санкцій позначатиметься на економіці та здатності Росії проводити війну.
- 27 країн ЄС ухвалили рішення про продовження санкцій до 31 січня 2026 року.
ЄС продовжив санкції проти РФ: що відомо
Про це в Х написала глава європейської дипломатії Кая Каллас.
Як зазначила топдипломатка ЄС, тиск на Росію продовжуватиметься, поки вона не припинить свою розв’язану війну проти України.
The EU today officially agreed to extend sectoral sanctions on Russia.— Kaja Kallas (@kajakallas) June 30, 2025
We will continue to pile pressure on Moscow to end its war in Ukraine.
Each sanction weakens Russia’s ability to wage war.
Співрозмовник "Європейської правди", коментуючи це рішення, розповів, що за підсумками письмової процедури всі 27 країн ЄС підписали документ щодо продовження секторальних санкцій.
Отже: санкції продовжено до 31 січня 2026 року, — додав він.
Зазначимо, 26 червня лідери Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року, але не погодили схвалення нового пакета обмежень.
Йдеться про санкції проти цілих секторів чи галузей економіки РФ або напрямків роботи російського бізнесу.