ЄС одностайно продовжив секторальні санкції проти Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС одностайно продовжив секторальні санкції проти Росії

ЄС
Read in English

Євросоюз 30 червня оголосив про офіційне продовження секторальних санкцій проти Росії ще на пів року.

Головні тези:

  • Євросоюз продовжив секторальні санкції проти Росії на пів року з метою тиску на РФ у зв'язку з війною на сході України.
  • Продовження санкцій позначатиметься на економіці та здатності Росії проводити війну.
  • 27 країн ЄС ухвалили рішення про продовження санкцій до 31 січня 2026 року.

ЄС продовжив санкції проти РФ: що відомо

Про це в Х написала глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Як зазначила топдипломатка ЄС, тиск на Росію продовжуватиметься, поки вона не припинить свою розв’язану війну проти України.

Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну.

Кая Каллас

Кая Каллас

Топдипломатка ЄС

Співрозмовник "Європейської правди", коментуючи це рішення, розповів, що за підсумками письмової процедури всі 27 країн ЄС підписали документ щодо продовження секторальних санкцій.

Отже: санкції продовжено до 31 січня 2026 року, — додав він.

Зазначимо, 26 червня лідери Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року, але не погодили схвалення нового пакета обмежень.

27 червня комітет постійних представників Європейського Союзу фактично схвалив продовження секторальних санкцій проти Росії ще на пів року.

Йдеться про санкції проти цілих секторів чи галузей економіки РФ або напрямків роботи російського бізнесу.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?