Почему Трамп до сих пор не ввел санкции против России — объяснение Рубио

По словам шефа американской дипломатии Марко Рубио, новые санкции против России могут навредить потенциальным мирным переговорам с официальной Москвой по завершению войны. Именно поэтому президент США пока не спешит усиливать санкционное давление на Кремль.
Главные тезисы
- Рубио признал, что переговоры с Россией зашли в тупик.
- Несмотря на это, Дональд Трамп настроен их продолжать.
Рубио объяснил логику Трампа в отношениях с Россией
Как удалось узнать журналистам, украинский лидер Владимир Зеленский и его европейские союзники настроены уговорить Трампа ввести новые санкции против России.
Киев и Брюссель возмущены, что Путин много раз отвергал предложение президента США по прекращению огня, однако так и не был наказан за это.
Однако Марк Рубио четко дал понять, что пока никто не собирается усиливать санкционное давление на Россию:
По словам американского дипломата, Дональд Трамп "будет знать правильное время и место" для новых экономических мер.
Он также официально подтвердил, что Белый дом продолжает активно работать с Конгрессом, чтобы обеспечить президенту США соответствующую гибкость.
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