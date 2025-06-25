Почему Трамп до сих пор не ввел санкции против России — объяснение Рубио

По словам шефа американской дипломатии Марко Рубио, новые санкции против России могут навредить потенциальным мирным переговорам с официальной Москвой по завершению войны. Именно поэтому президент США пока не спешит усиливать санкционное давление на Кремль.

Рубио объяснил логику Трампа в отношениях с Россией

Как удалось узнать журналистам, украинский лидер Владимир Зеленский и его европейские союзники настроены уговорить Трампа ввести новые санкции против России.

Киев и Брюссель возмущены, что Путин много раз отвергал предложение президента США по прекращению огня, однако так и не был наказан за это.

Однако Марк Рубио четко дал понять, что пока никто не собирается усиливать санкционное давление на Россию:

Если мы сделаем то, чего все от нас хотят, а именно вмешаемся и разгромим их новыми санкциями, мы, вероятно, упустим возможность вести с ними переговоры о прекращении огня, и кто тогда будет с ними разговаривать? Марк Рубио Глава Госдепа США

По словам американского дипломата, Дональд Трамп "будет знать правильное время и место" для новых экономических мер.