Почему Трамп до сих пор не ввел санкции против России — объяснение Рубио
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Экономика
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Почему Трамп до сих пор не ввел санкции против России — объяснение Рубио

Рубио объяснил логику Трампа в отношениях с Россией
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Источник:  Politico

По словам шефа американской дипломатии Марко Рубио, новые санкции против России могут навредить потенциальным мирным переговорам с официальной Москвой по завершению войны. Именно поэтому президент США пока не спешит усиливать санкционное давление на Кремль.

Главные тезисы

  • Рубио признал, что переговоры с Россией зашли в тупик.
  • Несмотря на это, Дональд Трамп настроен их продолжать.

Рубио объяснил логику Трампа в отношениях с Россией

Как удалось узнать журналистам, украинский лидер Владимир Зеленский и его европейские союзники настроены уговорить Трампа ввести новые санкции против России.

Киев и Брюссель возмущены, что Путин много раз отвергал предложение президента США по прекращению огня, однако так и не был наказан за это.

Однако Марк Рубио четко дал понять, что пока никто не собирается усиливать санкционное давление на Россию:

Если мы сделаем то, чего все от нас хотят, а именно вмешаемся и разгромим их новыми санкциями, мы, вероятно, упустим возможность вести с ними переговоры о прекращении огня, и кто тогда будет с ними разговаривать?

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

По словам американского дипломата, Дональд Трамп "будет знать правильное время и место" для новых экономических мер.

Он также официально подтвердил, что Белый дом продолжает активно работать с Конгрессом, чтобы обеспечить президенту США соответствующую гибкость.

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