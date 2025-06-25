Чому Трамп досі не ввів санкції проти Росії — пояснення Рубіо

За словами шефа американської дипломатії Марко Рубіо, нові санкції проти Росії можуть нашкодити потенційним мирним переговорам з офіційною Москвою щодо завершення війни. Саме тому, мовляв, президент США поки не поспішає посилювати санкційний тиск на Кремль.
Головні тези:
- Рубіо визнав, що переговори з Росією зайшли в глухий кут.
- Попри це, Дональд Трамп налаштований їх продовжувати.
Рубіо пояснив логіку Трампа у відносинах з Росією
Як вдалося дізнатися журналістам, український лідер Володимир Зеленський та його європейські союзники налаштовані вмовити Трампа запровадити нові санкції проти Росії.
Київ та Брюссель обурені, що Путін багато разів відкидав пропозицію президента США щодо припинення вогню, однак так і не був покараний за це.
Однак Марко Рубіо чітко дав зрозуміти, що поки ніхто не збирається посилювати санкційний тиск на Росію:
За словами американського дипломата, Дональд Трамп "знатиме правильний час і місце" для нових економічних заходів.
Він також офіційно підтвердив, що Білий дім продовжує активно працювати з Конгресом, щоб забезпечити президенту США відповідну гнучкість.
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