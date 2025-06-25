Чому Трамп досі не ввів санкції проти Росії — пояснення Рубіо

За словами шефа американської дипломатії Марко Рубіо, нові санкції проти Росії можуть нашкодити потенційним мирним переговорам з офіційною Москвою щодо завершення війни. Саме тому, мовляв, президент США поки не поспішає посилювати санкційний тиск на Кремль.

Рубіо пояснив логіку Трампа у відносинах з Росією

Як вдалося дізнатися журналістам, український лідер Володимир Зеленський та його європейські союзники налаштовані вмовити Трампа запровадити нові санкції проти Росії.

Київ та Брюссель обурені, що Путін багато разів відкидав пропозицію президента США щодо припинення вогню, однак так і не був покараний за це.

Однак Марко Рубіо чітко дав зрозуміти, що поки ніхто не збирається посилювати санкційний тиск на Росію:

Якщо ми зробимо те, чого всі тут від нас хочуть, а саме втрутимося і розгромимо їх новими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість вести з ними переговори про припинення вогню, і хто тоді буде з ними розмовляти? Марко Рубіо Глава Держдепу США

За словами американського дипломата, Дональд Трамп "знатиме правильний час і місце" для нових економічних заходів.