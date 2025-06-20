Зеленський ухвалив санкції проти розробників і виробників російських дронів

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до розробки та виробництва безпілотників у Росії, а також залучених у схемах обходу санкцій.

Зеленський запровадив санкції проти виробників дронів РФ

Відповідний № 415/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 червня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» опублікований на сайті глави держави.

Загалом у списку 56 фізичних та 55 юридичних осіб.

В Офісі Президента зазначають, що новий санкційний пакет стосується осіб, які залучені до розробки та виробництва БПЛА:

«Герань»,

«Орлан-10»,

«SuperCam»,

FPV-систем.

Також санкції України призначені проти тих, хто виступає постачальниками ТОВ "Алабуга Машинері" і хто імпортує і постачає комплектуючі підсанкційному АТ «Кронштадт» для виробництва засобу ”Бандероль".

Санкції направлені проти тих, які залучені у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.

Згідно із додатком до указу застосовуються, зокрема, такі обмеження, як блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на набуття у власність земельних ділянок.