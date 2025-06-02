Зеленський закликав Європу і США посилити санкції проти РФ — за якої умови

Українська сторона під час перемовин з Росією у Стамбулі наполягатиме на безумовному припиненні вогню, обговоренні гуманітарних питань, поверненні дітей й обміні полоненими.

Зеленський скептично ставиться до готовності РФ вести продуктивні перемовини

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час вступної заяви на саміті у Вільнюсі.

Додам ще, що українська делегація зараз у Стамбулі. Я мав розмову із моїм міністром оборони. Він сказав, що вони готуються до зустрічі. Не впевнений, що Росія буде готова до якоїсь продуктивної розмови, але ми наполягатимемо на безумовному припиненні вогню, обговоренні гуманітарних питань, поверненні дітей, обміну полоненими. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що також йтиметься про цивільних полонених, журналістів, політичних в'язнів.

Ми повинні зробити все, щоб дипломатія була не пустотілою. Наша делегація зараз в Стамбулі, і ми готові приймати всі потрібні кроки у напрямку до миру. І перший — це гуманітарні дії: звільнення дітей та військовополонених. Все це можливо зробити на рівні лідерів. Якщо Росія підриває цей початковий порядок денний, і якщо Стамбул не матиме жодних результатів — це чітко означає, що нам терміново потрібен 18-й пакет санкцій ЄС та США. Санкції проти РФ повинні концентруватися на цінах на нафту, а також банківській та фінансовій сферах.

Основні тези виступу Зеленського:

Росія почала наступ, але вони також нібито намагаються гратися в дипломатію. Це складно, але це шанс припинити війну.

Учора наша тактична операція «Павутина» продемонструвала, чого варта Росія. Краще вести дипломатію, коли Росія у слабкій позиції.

Україна обороняє не тільки себе, а й весь європейський фронт.

Українська делегація зараз у Стамбулі, і ми готові приймати всі кроки заради миру. Якщо цей етап не матиме результатів, нам терміново потрібні нові пакети санкцій проти росії з боку Європи і США.

Санкції мають бити по енергоносіях РФ — нафті, танкерах, цінових стелях, а також по банках і всьому фінансовому сектору.

Повернення депортованих українських дітей і заручників має стати окремим об’єктом спільної роботи лідерів.

НАТО має показати, що у Росії немає впливу на альянс. Євроатлантична безпека — це справа євроатлантичних країн. Це слід чітко продемонструвати на червневому саміті.

У Стамбулі сьогодні відбудеться другий раунд переговорів між Україною та Росією. Зустріч делегації запланована на 13:00 в палаці Чираган.