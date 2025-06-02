Зеленский призвал Европу и США усилить санкции против РФ — при каком условии

Украинская сторона во время переговоров с Россией в Стамбуле будет настаивать на безусловном прекращении огня, обсуждении гуманитарных вопросов, возвращении детей и обмене пленными.

Зеленский скептически относится к готовности РФ вести продуктивные переговоры

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время вступительного заявления на саммите в Вильнюсе.

Добавлю, что украинская делегация сейчас в Стамбуле. Я разговаривал с моим министром обороны. Он сказал, что они готовятся к встрече. Не уверен, что Россия будет готова к какому-нибудь продуктивному разговору, но мы будем настаивать на безусловном прекращении огня, обсуждении гуманитарных вопросов, возвращении детей, обмене пленными. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что также речь пойдет о гражданских пленных, журналистах, политических заключенных.

Мы должны сделать все, чтобы дипломатия была не пустотелой. Наша делегация сейчас в Стамбуле, и мы готовы принимать все необходимые шаги по направлению к миру. И первое — это гуманитарные действия: освобождение детей и военнопленных. Все это можно сделать на уровне лидеров. Если Россия подрывает эту начальную повестку дня, и если Стамбул не будет иметь никаких результатов — это четко означает, что нам срочно нужен 18 пакет санкций ЕС и США. Санкции против РФ должны сконцентрироваться на ценах на нефть, а также банковской и финансовой сферах.

Основные тезисы выступления Зеленского:

Россия начала наступление, но они тоже якобы пытаются играть в дипломатию. Это сложно, но это шанс прекратить войну.

Вчера наша тактическая операция «Паутина» продемонстрировала, чего стоит Россия. Лучше вести дипломатию, когда Россия находится в слабой позиции.

Украина защищает не только себя, но и весь европейский фронт.

Украинская делегация сейчас в Стамбуле, и мы готовы принимать все шаги ради мира. Если этот этап не будет результатов, нам срочно нужны новые пакеты санкций против России со стороны Европы и США.

Санкции должны быть избиты по энергоносителям РФ — нефти, танкерам, ценовым потолкам, а также по банкам и всему финансовому сектору.

Возвращение депортированных украинских детей и заложников должно стать отдельным объектом совместной работы лидеров.

НАТО должно показать, что у России нет влияния на альянс. Евроатлантическая безопасность — это дело евроатлантических стран. Это следует четко продемонстрировать на июньском саммите.

В Стамбуле состоится второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Встреча делегации запланирована на 13 часов во дворце Чираган.