Зеленский призвал Европу и США усилить санкции против РФ — при каком условии

Украинская сторона во время переговоров с Россией в Стамбуле будет настаивать на безусловном прекращении огня, обсуждении гуманитарных вопросов, возвращении детей и обмене пленными.
Главные тезисы
- Украина настаивает на безусловном прекращении огня и обсуждении гуманитарных вопросов в переговорах с Россией.
- Санкции против РФ должны затронуть цены на нефть, банковский и финансовый сектор за невыполнение дипломатических условий.
- Зеленский выступает за активизацию дипломатии для прекращения войны, но также готов к новым санкциям от Европы и США в случае неудачных переговоров.
Зеленский скептически относится к готовности РФ вести продуктивные переговоры
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время вступительного заявления на саммите в Вильнюсе.
Зеленский отметил, что также речь пойдет о гражданских пленных, журналистах, политических заключенных.
Мы должны сделать все, чтобы дипломатия была не пустотелой. Наша делегация сейчас в Стамбуле, и мы готовы принимать все необходимые шаги по направлению к миру. И первое — это гуманитарные действия: освобождение детей и военнопленных. Все это можно сделать на уровне лидеров. Если Россия подрывает эту начальную повестку дня, и если Стамбул не будет иметь никаких результатов — это четко означает, что нам срочно нужен 18 пакет санкций ЕС и США. Санкции против РФ должны сконцентрироваться на ценах на нефть, а также банковской и финансовой сферах.
Основные тезисы выступления Зеленского:
Россия начала наступление, но они тоже якобы пытаются играть в дипломатию. Это сложно, но это шанс прекратить войну.
Вчера наша тактическая операция «Паутина» продемонстрировала, чего стоит Россия. Лучше вести дипломатию, когда Россия находится в слабой позиции.
Украина защищает не только себя, но и весь европейский фронт.
Украинская делегация сейчас в Стамбуле, и мы готовы принимать все шаги ради мира. Если этот этап не будет результатов, нам срочно нужны новые пакеты санкций против России со стороны Европы и США.
Санкции должны быть избиты по энергоносителям РФ — нефти, танкерам, ценовым потолкам, а также по банкам и всему финансовому сектору.
Возвращение депортированных украинских детей и заложников должно стать отдельным объектом совместной работы лидеров.
НАТО должно показать, что у России нет влияния на альянс. Евроатлантическая безопасность — это дело евроатлантических стран. Это следует четко продемонстрировать на июньском саммите.
В Стамбуле состоится второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Встреча делегации запланирована на 13 часов во дворце Чираган.
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