Переговоры Украины и РФ. Зеленский определил главные цели

Глава государства Владимир Зеленский раскрыл, какие задачи дал членам своей команды в преддверии переговоров с Россией по завершению войны. Как известно, новый раунд должен состояться 2 июня в Стамбуле.

Зеленский назвал ключевые цели Украины на переговорах

По словам главы государства, 1 июня он заслушал доклад министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины.

Наша оборона, наши активные действия и наша дипломатия. Делаем все, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачу на ближайшее время. Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне украинский лидер назвал ключевые цели Украины на переговорах в Стамбуле:

Первое — полное и безусловное прекращение огня;

Второе — освобождение пленных;

Третье — возвращение похищенных детей.

По словам Владимира Зеленского, чтобы вернуть в Украину надежный и длительный мир — нужно подготовить встречу на самом высоком уровне.