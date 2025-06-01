Переговоры Украины и РФ. Зеленский определил главные цели

Глава государства Владимир Зеленский раскрыл, какие задачи дал членам своей команды в преддверии переговоров с Россией по завершению войны. Как известно, новый раунд должен состояться 2 июня в Стамбуле.
Главные тезисы
- Украина будет добиваться от России полного и безусловного прекращения огня.
- Делегацию на переговорах в Турции возглавит Рустем Умеров.
Зеленский назвал ключевые цели Украины на переговорах
По словам главы государства, 1 июня он заслушал доклад министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины.
На этом фоне украинский лидер назвал ключевые цели Украины на переговорах в Стамбуле:
Первое — полное и безусловное прекращение огня;
Второе — освобождение пленных;
Третье — возвращение похищенных детей.
По словам Владимира Зеленского, чтобы вернуть в Украину надежный и длительный мир — нужно подготовить встречу на самом высоком уровне.
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