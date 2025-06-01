Переговоры Украины и РФ. Зеленский определил главные цели
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Политика
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Переговоры Украины и РФ. Зеленский определил главные цели

Владимир Зеленский
Зеленский назвал ключевые цели Украины на переговорах
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Глава государства Владимир Зеленский раскрыл, какие задачи дал членам своей команды в преддверии переговоров с Россией по завершению войны. Как известно, новый раунд должен состояться 2 июня в Стамбуле.

Главные тезисы

  • Украина будет добиваться от России полного и безусловного прекращения огня.
  • Делегацию на переговорах в Турции возглавит Рустем Умеров.

Зеленский назвал ключевые цели Украины на переговорах

По словам главы государства, 1 июня он заслушал доклад министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины.

Наша оборона, наши активные действия и наша дипломатия. Делаем все, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачу на ближайшее время. Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне украинский лидер назвал ключевые цели Украины на переговорах в Стамбуле:

  • Первое — полное и безусловное прекращение огня;

  • Второе — освобождение пленных;

  • Третье — возвращение похищенных детей.

По словам Владимира Зеленского, чтобы вернуть в Украину надежный и длительный мир — нужно подготовить встречу на самом высоком уровне.

Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров, — подчеркнул президент.

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