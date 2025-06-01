Переговори України та РФ. Зеленський визначив головні цілі

Глава держави Володимир Зеленський розкрив, які завдання дав членам своєї команди напередодні переговорів з Росією щодо завершення війни. Як відомо, новий раунд повинен відбутися 2 червня у Стамбулі.

Зеленський назвав ключові цілі України на переговорах

За словами глави держави, 1 червня він заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України.

Наша оборона, наші активні дії та наша дипломатія. Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі український лідер назвав ключові цілі України під час переговорів у Стамбулі:

Перше — повне й безумовне припинення вогню;

Друге — звільнення полонених;

Третє — повернення викрадених дітей.

За словами Володимира Зеленського, щоб повернути в Україну надійний і тривалий мир — потрібно підготувати зустріч на найвищому рівні.