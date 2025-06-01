Переговори України та РФ. Зеленський визначив головні цілі

Глава держави Володимир Зеленський розкрив, які завдання дав членам своєї команди напередодні переговорів з Росією щодо завершення війни. Як відомо, новий раунд повинен відбутися 2 червня у Стамбулі.
Головні тези:
- Україна буде добиватися від Росії повного й безумовного припинення вогню.
- Делегацію на переговорах у Туреччині очолить Рустем Умєров.
Зеленський назвав ключові цілі України на переговорах
За словами глави держави, 1 червня він заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України.
На цьому тлі український лідер назвав ключові цілі України під час переговорів у Стамбулі:
Перше — повне й безумовне припинення вогню;
Друге — звільнення полонених;
Третє — повернення викрадених дітей.
За словами Володимира Зеленського, щоб повернути в Україну надійний і тривалий мир — потрібно підготувати зустріч на найвищому рівні.
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