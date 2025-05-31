России нужно прекратить играть с дипломатией и закончить войну — Зеленский

Сейчас никто не знает, с чем представители России собираются ехать на очередные "мирные" переговоры в Стамбул. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Неизвестно, с чем россияне собираются в Стамбул, — Зеленский

Глава государства рассказал, что Украина сейчас готовится к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и США. В частности, украинская сторона каждый день на связи со всеми, "кто может сделать дипломатию непустой".

По состоянию на данный момент нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас нет, в Турции нет, у Соединенных Штатов также нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский добавил, что говорил по этому поводу вчера с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он подчеркнул, что все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и было достигнуто прекращение огня в Украине.

Все хотят, чтобы Россия перестала играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира и Россия должна на это пойти. Именно такова должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали. Поделиться

Также президент выразил надежду, что США "будут решительными в вопросе санкций, чтобы помочь миру".

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Украиной и РФ относительно завершения войны.

Украина готова к переговорам с Россией. Однако до встречи хочет получить от Москвы так называемый "меморандум" о возможном перемирии.