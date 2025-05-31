России нужно прекратить играть с дипломатией и закончить войну — Зеленский

Сейчас никто не знает, с чем представители России собираются ехать на очередные "мирные" переговоры в Стамбул. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Президент Украины призывает Россию к прекращению войны и дипломатических игр.
- Украина готовится к новым дипломатическим шагам с поддержкой Европы и США.
- Владимир Зеленский обсуждал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом необходимость достижения мира через дипломатию.
Неизвестно, с чем россияне собираются в Стамбул, — Зеленский
Глава государства рассказал, что Украина сейчас готовится к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и США. В частности, украинская сторона каждый день на связи со всеми, "кто может сделать дипломатию непустой".
Зеленский добавил, что говорил по этому поводу вчера с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он подчеркнул, что все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и было достигнуто прекращение огня в Украине.
Также президент выразил надежду, что США "будут решительными в вопросе санкций, чтобы помочь миру".
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Украиной и РФ относительно завершения войны.
Украина готова к переговорам с Россией. Однако до встречи хочет получить от Москвы так называемый "меморандум" о возможном перемирии.
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