Росії потрібно припинити гратися з дипломатією та закінчити війну — Зеленський

Станом на зараз ніхто не знає, з чим представники Росії збираються їхати на чергові "мирні" переговори в Стамбул. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Президент України заявляє про необхідність припинення війни та дипломатичної гри з Росією.
- Україна готується до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та США
- Росія повинна припинити ігри з дипломатією та піти на серйозний шлях до досягнення миру.
Невідомо, з чим росіяни збираються до Стамбула, — Зеленський
Глава держави розповів, що Україна зараз готується до нових дипломатичних кроків разом із партнерами в Європі та у США. Зокрема, українська сторона щодня на зв'язку з усіма, "хто може зробити дипломатію непустою".
Зеленський додав, що говорив із цього приводу вчора з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Він наголосив, що всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і було досягнуто припинення вогню в Україні.
Також президент України висловив сподівання, що США "будуть рішучими в питанні санкцій, щоб допомогти миру".
Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися прямі переговори між Україною та РФ щодо завершення війни. Під час цієї зустрічі сторони домовилися здійснити обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 (що вже зроблено), а також представити свої варіанти можливого перемир'я.
Україна готова до наступних переговорів із Росією. Однак до зустрічі хоче отримати від Москви так званий "меморандум" про можливе перемир'я.
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