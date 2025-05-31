Росії потрібно припинити гратися з дипломатією та закінчити війну — Зеленський

Станом на зараз ніхто не знає, з чим представники Росії збираються їхати на чергові "мирні" переговори в Стамбул. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Невідомо, з чим росіяни збираються до Стамбула, — Зеленський

Глава держави розповів, що Україна зараз готується до нових дипломатичних кроків разом із партнерами в Європі та у США. Зокрема, українська сторона щодня на зв'язку з усіма, "хто може зробити дипломатію непустою".

Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються до Стамбула. У нас — ні, у Туреччини — ні, у Сполучених Штатів — також немає, як і в інших партнерів. І поки що це виглядає не дуже серйозно. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський додав, що говорив із цього приводу вчора з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Він наголосив, що всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і було досягнуто припинення вогню в Україні.

Усі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Усі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали. Поширити

Також президент України висловив сподівання, що США "будуть рішучими в питанні санкцій, щоб допомогти миру".

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися прямі переговори між Україною та РФ щодо завершення війни. Під час цієї зустрічі сторони домовилися здійснити обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 (що вже зроблено), а також представити свої варіанти можливого перемир'я.

Україна готова до наступних переговорів із Росією. Однак до зустрічі хоче отримати від Москви так званий "меморандум" про можливе перемир'я.