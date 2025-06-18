Австралія вперше ввела санкції проти тіньового флоту РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Австралія вперше ввела санкції проти тіньового флоту РФ

танкер
Read in English
Джерело:  online.ua

Уряд Австралії 18 червня запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з тіньовим флотом Росії.

Головні тези:

  • Австралія вперше ввела санкції проти тіньового флоту РФ, що допомагає російській військовій економіці обходити міжнародні санкції і підтримати незаконну війну проти України.
  • Санкції австралійського уряду є частиною міжнародної стратегії з унеможливлення російської агресії в Україні та позбавлення її доходів від нафти.

Австралія вперше запровадила обмеження щодо тіньового флоту РФ

Це перший випадок, коли Австралія запровадила санкції проти тіньового флоту.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Росія використовує ці судна для обходу міжнародних санкцій та підтримки своєї незаконної та аморальної війни проти України.

Діючи з використанням обманливих методів, включаючи перехід під інший прапор, відключення систем відстеження та роботу з неналежним страхуванням, тіньовий флот уможливлює незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що підпадають під санкції.

Ці санкції підтверджують послідовне зобов'язання Австралії забезпечити, щоб Росія та ті, хто сприяє її незаконному вторгненню в Україну, понесли наслідки.

Поряд із санкціями ключових міжнародних партнерів, включаючи Канаду, Велику Британію та Європейський Союз, ці санкції допомагають позбавити російську військову економіку доходів від нафти.

Австралія запровадила понад 1400 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ми продовжуватимемо вживати скоординованих та рішучих заходів для захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також перешкоджання можливостям Росії фінансувати свою агресію.

Австралія знову закликає Росію негайно припинити цю війну та вивести війська з території України та залишається непохитною у підтримці всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру для України.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Австралія може взяти участь у майбутній миротворчій місії в Україні
Австралія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Австралія затримує надання Україні танків Abrams — дані ЗМІ
США блокують надання допомоги Україні
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Австралія відправила першу партію танків Abrams до України
Abrams

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?