Австралія вперше ввела санкції проти тіньового флоту РФ

Уряд Австралії 18 червня запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з тіньовим флотом Росії.

Австралія вперше запровадила обмеження щодо тіньового флоту РФ

Це перший випадок, коли Австралія запровадила санкції проти тіньового флоту.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Росія використовує ці судна для обходу міжнародних санкцій та підтримки своєї незаконної та аморальної війни проти України.

Діючи з використанням обманливих методів, включаючи перехід під інший прапор, відключення систем відстеження та роботу з неналежним страхуванням, тіньовий флот уможливлює незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що підпадають під санкції.

Ці санкції підтверджують послідовне зобов'язання Австралії забезпечити, щоб Росія та ті, хто сприяє її незаконному вторгненню в Україну, понесли наслідки.

Поряд із санкціями ключових міжнародних партнерів, включаючи Канаду, Велику Британію та Європейський Союз, ці санкції допомагають позбавити російську військову економіку доходів від нафти.

Австралія запровадила понад 1400 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ми продовжуватимемо вживати скоординованих та рішучих заходів для захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також перешкоджання можливостям Росії фінансувати свою агресію. Поширити

Австралія знову закликає Росію негайно припинити цю війну та вивести війська з території України та залишається непохитною у підтримці всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру для України.