Австралія відправила першу партію танків Abrams до України

Австралія почала відправлення танків Abrams в Україну. Нещодавно почалося відвантаження на судно першого танка з партії в 49 одиниць, призначених для нашої країни.
Головні тези:
- Україна отримує першу партію танків Abrams від Австралії, проте реакція США на це відправлення суперечлива.
- Рішення про надсилання танків в Україну вимагає обґрунтованого аналізу військових потреб та безпеки країни в умовах сучасних загроз.
У США незадоволені постачанням танків Abrams Україні
Водночас уряд Австралії не розкриває їхнього поточного місцезнаходження або очікуваної дати прибуття в Європу з "міркувань безпеки".
Водночас видання зазначає, що американські чиновники в приватному порядку висловили розчарування рішенням Австралії пожертвувати списані танки Abrams Україні, і деякі з них сумніваються в тому, наскільки ці танки будуть корисні на полі бою.
Нагадаємо, Австралія ще торік пообіцяла передати Україні свої списані танки M1A1 Abrams, однак їхнє відправлення затримувалося, у чому Міноборони Австралії звинувачувало опір з боку США.
Також представник Міністерства оборони Австралії заявив, що існують деякі побоювання, що відправлення великих танків в Україну — не найкращий спосіб надання військової допомоги охопленій війною країні.
Ми починаємо сумніватися, чи дійсно українці хочуть ці машини. Дах танка — найслабше місце Abrams, а це війна безпілотників.
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