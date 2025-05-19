Австралія відправила першу партію танків Abrams до України

Австралія почала відправлення танків Abrams в Україну. Нещодавно почалося відвантаження на судно першого танка з партії в 49 одиниць, призначених для нашої країни.

У США незадоволені постачанням танків Abrams Україні

Водночас уряд Австралії не розкриває їхнього поточного місцезнаходження або очікуваної дати прибуття в Європу з "міркувань безпеки".

Водночас видання зазначає, що американські чиновники в приватному порядку висловили розчарування рішенням Австралії пожертвувати списані танки Abrams Україні, і деякі з них сумніваються в тому, наскільки ці танки будуть корисні на полі бою.

Минулого року, ще до повернення Дональда Трампа на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправлення цих танків Abrams буде складною, і коли вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх обслуговувати, — сказав один американський чиновник ABC на умовах анонімності. Поширити

Нагадаємо, Австралія ще торік пообіцяла передати Україні свої списані танки M1A1 Abrams, однак їхнє відправлення затримувалося, у чому Міноборони Австралії звинувачувало опір з боку США.

Також представник Міністерства оборони Австралії заявив, що існують деякі побоювання, що відправлення великих танків в Україну — не найкращий спосіб надання військової допомоги охопленій війною країні.