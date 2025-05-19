Австралія відправила першу партію танків Abrams до України
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Австралія відправила першу партію танків Abrams до України

Abrams
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Джерело:  ABC News

Австралія почала відправлення танків Abrams в Україну. Нещодавно почалося відвантаження на судно першого танка з партії в 49 одиниць, призначених для нашої країни.

Головні тези:

  • Україна отримує першу партію танків Abrams від Австралії, проте реакція США на це відправлення суперечлива.
  • Рішення про надсилання танків в Україну вимагає обґрунтованого аналізу військових потреб та безпеки країни в умовах сучасних загроз.

У США незадоволені постачанням танків Abrams Україні

Водночас уряд Австралії не розкриває їхнього поточного місцезнаходження або очікуваної дати прибуття в Європу з "міркувань безпеки".

Водночас видання зазначає, що американські чиновники в приватному порядку висловили розчарування рішенням Австралії пожертвувати списані танки Abrams Україні, і деякі з них сумніваються в тому, наскільки ці танки будуть корисні на полі бою.

Минулого року, ще до повернення Дональда Трампа на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправлення цих танків Abrams буде складною, і коли вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх обслуговувати, — сказав один американський чиновник ABC на умовах анонімності.

Нагадаємо, Австралія ще торік пообіцяла передати Україні свої списані танки M1A1 Abrams, однак їхнє відправлення затримувалося, у чому Міноборони Австралії звинувачувало опір з боку США.

Також представник Міністерства оборони Австралії заявив, що існують деякі побоювання, що відправлення великих танків в Україну — не найкращий спосіб надання військової допомоги охопленій війною країні.

Ми починаємо сумніватися, чи дійсно українці хочуть ці машини. Дах танка — найслабше місце Abrams, а це війна безпілотників.

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