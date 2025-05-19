Австралия отправила первую партию танков Abrams в Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Австралия отправила первую партию танков Abrams в Украину

Abrams
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Источник:  ABC News

Австралия начала отправку танков Abrams в Украину. Недавно началась отгрузка на судно первого танка из партии в 49 единиц, предназначенных для нашей страны.

Главные тезисы

  • Танки Abrams из Австралии направлены в Украину, вызвав противоречивую реакцию со стороны США.
  • Решение об отправке танков требует обоснованного анализа военных потребностей и безопасности Украины.

В США недовольны поставками танков Abrams Украине

В то же время правительство Австралии не раскрывает их текущее местонахождение или ожидаемую дату прибытия в Европу по "мнению безопасности".

В то же время, издание отмечает, что американские чиновники в частном порядке выразили разочарование решением Австралии пожертвовать списанные танки Abrams Украине, и некоторые из них сомневаются в том, насколько эти танки будут полезны на поле боя.

В прошлом году, еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента, мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков Abrams будет сложной, и когда они, наконец, попадут на поле боя, украинцам будет трудно их обслуживать, — сказал один американский чиновник ABC на условиях анонимности.

Напомним, Австралия еще в прошлом году пообещала передать Украине свои списанные танки M1A1 Abrams, однако их отправка задерживалась, в чем Минобороны Австралии обвиняло сопротивление США.

Также представитель Министерства обороны Австралии заявил, что существуют некоторые опасения, что отправка крупных танков в Украину — не самый лучший способ предоставления военной помощи охваченной войной стране.

Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины. Крыша танка — самое слабое место Abrams, а это война беспилотников.

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