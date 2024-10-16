Украина получит от Австралии 49 танков Abrams. Когда именно

Австралия передаст Украине 49 танков Abrams Они будут предоставлены в рамках нового пакета военной поддержки на сумму 245 млн долл.
Главные тезисы
- Украина получит 49 танков Abrams от Австралии в рамках военной поддержки на сумму 245 млн долл.
- Предоставление танков будет осуществлено по разрешению США в соответствии с международными нормами.
- Официальное сообщение о передаче танков ожидается на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
- Передача танков Abrams от Австралии станет ключевым событием в сфере военно-технического сотрудничества между странами.
- Эта поставка является частью усиления обороноспособности Украины и поможет укрепить оборонный потенциал страны.
Австралия передает Украине 49 танков Abrams
Австралия передаст Украину танки Abrams, которые в скором времени будут списаны с вооружения армии страны.
Официально о передаче танков должен уведомить министр обороны Австралии Пэт Конрой во время заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Стоит также отметить, что недавно Австралия получила первый из 75 новых танков M1A2, постепенно заменяющих старые модели M1A1.
Предоставление австралийских Abrams Украина
В августе стало известно о том, что Австралия списала танки Abrams, о передаче которых просила Украина.
Тогда Украина призвала Австралию предоставить 14 танков и обучить украинцев экипаж. Однако власти Австралии решили отклонить запрос.
Впоследствии СМИ писали о том, что Австралия все же может передать Украине списавшие ранее американские танки Abrams. Возможность таких поставок рассматривалась в правительстве.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-