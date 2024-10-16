Украина получит от Австралии 49 танков Abrams. Когда именно
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Австралии 49 танков Abrams. Когда именно

Abrams
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Источник:  ABC News

Австралия передаст Украине 49 танков Abrams Они будут предоставлены в рамках нового пакета военной поддержки на сумму 245 млн долл.

Главные тезисы

  • Украина получит 49 танков Abrams от Австралии в рамках военной поддержки на сумму 245 млн долл.
  • Предоставление танков будет осуществлено по разрешению США в соответствии с международными нормами.
  • Официальное сообщение о передаче танков ожидается на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
  • Передача танков Abrams от Австралии станет ключевым событием в сфере военно-технического сотрудничества между странами.
  • Эта поставка является частью усиления обороноспособности Украины и поможет укрепить оборонный потенциал страны.

Австралия передает Украине 49 танков Abrams

Австралия передаст Украину танки Abrams, которые в скором времени будут списаны с вооружения армии страны.

Официально о передаче танков должен уведомить министр обороны Австралии Пэт Конрой во время заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Стоит также отметить, что недавно Австралия получила первый из 75 новых танков M1A2, постепенно заменяющих старые модели M1A1.

Передача танков потребовала получения разрешения от Соединенных Штатов в соответствии с международными нормами торговли оружием.

Танк Abrams

Предоставление австралийских Abrams Украина

В августе стало известно о том, что Австралия списала танки Abrams, о передаче которых просила Украина.

Тогда Украина призвала Австралию предоставить 14 танков и обучить украинцев экипаж. Однако власти Австралии решили отклонить запрос.

Впоследствии СМИ писали о том, что Австралия все же может передать Украине списавшие ранее американские танки Abrams. Возможность таких поставок рассматривалась в правительстве.

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