Украина получит от Австралии 49 танков Abrams. Когда именно

Австралия передаст Украине 49 танков Abrams Они будут предоставлены в рамках нового пакета военной поддержки на сумму 245 млн долл.

Австралия передает Украине 49 танков Abrams

Австралия передаст Украину танки Abrams, которые в скором времени будут списаны с вооружения армии страны.

Официально о передаче танков должен уведомить министр обороны Австралии Пэт Конрой во время заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Стоит также отметить, что недавно Австралия получила первый из 75 новых танков M1A2, постепенно заменяющих старые модели M1A1.

Передача танков потребовала получения разрешения от Соединенных Штатов в соответствии с международными нормами торговли оружием. Поделиться

Танк Abrams

Предоставление австралийских Abrams Украина

В августе стало известно о том, что Австралия списала танки Abrams, о передаче которых просила Украина.

Тогда Украина призвала Австралию предоставить 14 танков и обучить украинцев экипаж. Однако власти Австралии решили отклонить запрос.

Впоследствии СМИ писали о том, что Австралия все же может передать Украине списавшие ранее американские танки Abrams. Возможность таких поставок рассматривалась в правительстве.