Украина в прошлом году получила от США 31 танк Abrams M-1A1, поступивших на вооружение 47-й механизированной бригады, держащей оборону в районе Авдеевки Донецкой области.

В чем возникла проблема при использовании танков Abrams

Отмечается, что за несколько месяцев тяжелых боев украинские военные потеряли по меньшей мере 8 69-тонных четырехместных М-1, в большинстве случаев в результате атак БпЛА оккупационной армии РФ.

Однако бойцы 47-й бригады впоследствии смогли решить проблему, добавив к броне клетки, позволяющие взрывать БПЛА со взрывчаткой на безопасных расстояниях.

Отмечается, что украинские военные, несмотря на официальные заявления, не вывели Abrams с поля боя, однако стали использовать их гораздо более осторожно.

Командир бригады в комментарии журналистам издания объяснил, что американские танки используют только тогда, когда есть гарантированная возможность уничтожить вражескую технику.

По словам одного из танкистов, в бригаде могли бы иначе использовать Abrams, если бы у них была лучшая защита от вражеских БпЛА со взрывчаткой.

При этом в материале издания отмечается, что у США был вариант защиты этих танков от атак БпЛА, разработанный по заказу.

Отмечается, что украинские M-1A1 имеют стандартную реактивную броню M-19 Abrams по бокам своего тонко защищенного корпуса и не имеют реактивной брони на башнях.

Реактивная броня содержит небольшие взрывные пластины, которые при ударе взрываются наружу, частично отклоняя подлетающий боеприпас.

Мы как экипаж и как батальон вообще хотели бы, чтобы наши американские партнеры снабдили нас динамической броней, чтобы у нас были защищены не только фланги, но и башня, — объясняет украинский танкист. Поделиться

При этом американские военные решили эту проблему для своих новых M-1A2 путем добавления пассивной брони в башню.

Подчеркивается, что эта броня, скорее всего, содержит обедненный уран, экспорт которого США не производят.

Прежде чем отправить M-1A1 в Украину, Пентагон заплатил подрядчикам, чтобы раскрыли башни танков, удалили уран и заменили его вольфрамом.

Навесить броню ARAT на башню "Абрамса" не так уж сложно.

Калифорнийская компания Ensign-Bickford Aerospace and Defense, производящая "кирпичи" ARAT, специально описывает их как "броню корпуса, юбки или башни".

Но "кирпичи" крепятся к стойкам, которые производитель танков General Dynamics приваривает к M-1.

Неясно, что нужно подрядчикам, чтобы модифицировать уцелевшие украинские "Абрамсы" стойками, а Пентагону — чтобы поставлять комплекты реактивной брони.

По крайней мере, на это нужно время, возможно, месяцы.

Как армия РФ пытается усовершенствовать собственные "танки-черепахи"

Оккупационная армия РФ пытается усовершенствовать защиту так называемых "танков-череп" для разминирования территорий.

Из всех "танков-черепах" есть один, который можно назвать наиболее совершенным — это танк на базе 41-тонного четырехместного Т-62. Он впервые появился на востоке Украины в начале апреля.

Этот танк находится на вооружении 20-й гвардейской мотострелковой дивизии оккупационной армии РФ.

Журналисты издания отмечают, что он неплохо показал себя среди минных полей в районе Марьинки Донецкой области.

В любом случае танку не повезло в выходные, когда украинские силы взорвали его под Марьинкой.

Как и все танки-черепахи, этот оснащен дополнительной металлической броней против дронов. У него были ролики на передней части, которые помогали безопасно взрывать мины.

В отличие от других танков-череп, у Т-62, по-видимому, была снята пушка или даже вся башня.

Такое удаление имело смысл, поскольку танки-черепахи — это, прежде всего, машины для разминирования, чтобы помочь провести штурмовые группы через разминированную серую зону, обычно разделяющую российские и украинские линии.

Кроме того, стойки, поддерживающие металлический корпус танка, ограничивают поворот башни и почти не ослепляют экипаж в любом направлении, кроме прямого.

Авторы материала подчеркивают, что российские оккупанты уже используют на фронте "аквариумы" с черепахами.

В первые несколько недель экипажи танков-черепах выиграли от неожиданности, а также от серьезной нехватки артиллерии и ракет у украинских военных.

Танки-черепахи поначалу действительно работали. В не одном столкновении они успешно провели российские войска через минные поля, чтобы те могли атаковать украинские позиции.

Особую активность самодельные разминировщики проявляли в российской кампании у Временного Яра, к западу от Бахмута.

Российские войска все чаще используют танки и бронетехнику с приваренными металлическими пластинами для дополнительной защиты... и регулярно атаковали на рассвете и в сумерках, отмечают в украинском Центре оборонных стратегий. Поделиться

По словам аналитика из Института исследований внешней политики в Филадельфии Роба Ли, несмотря на активное высмеивание таких танков в оккупационной армии РФ, однако это не безумие.

Условия на поле боя уже изменились, поскольку США разблокировали помощь Украине и срочно отправили на передовую несколько огромных партий артиллерии и противотанковых ракет.

В то же время украинцы разработали более тяжелую боеголовку для своих больших беспилотников FPV — предположительно, основываясь на боеголовке шведской противотанковой ракеты.

В начале мая украинские бригады получили гораздо больше летального оружия. И аквариумы черепах стали гораздо более уязвимыми.

Издание отмечает, что одна печально известная аквариумная черепаха по прозвищу "Гомосексуалист" съела цепочку мин и сгорела дотла.

Экипаж бросил ее. Беспушечный Т-62 был подбит украинским FPV.

Неизвестно, дрон нес одну из новых тяжелых боеголовок или просто удачно попал.

В любом случае, "гибель черепах ускоряет упадок их вида".