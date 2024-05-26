Украина в прошлом году получила от США 31 танк Abrams M-1A1, поступивших на вооружение 47-й механизированной бригады, держащей оборону в районе Авдеевки Донецкой области.
В чем возникла проблема при использовании танков Abrams
Отмечается, что за несколько месяцев тяжелых боев украинские военные потеряли по меньшей мере 8 69-тонных четырехместных М-1, в большинстве случаев в результате атак БпЛА оккупационной армии РФ.
Однако бойцы 47-й бригады впоследствии смогли решить проблему, добавив к броне клетки, позволяющие взрывать БПЛА со взрывчаткой на безопасных расстояниях.
Отмечается, что украинские военные, несмотря на официальные заявления, не вывели Abrams с поля боя, однако стали использовать их гораздо более осторожно.
Командир бригады в комментарии журналистам издания объяснил, что американские танки используют только тогда, когда есть гарантированная возможность уничтожить вражескую технику.
По словам одного из танкистов, в бригаде могли бы иначе использовать Abrams, если бы у них была лучшая защита от вражеских БпЛА со взрывчаткой.
При этом в материале издания отмечается, что у США был вариант защиты этих танков от атак БпЛА, разработанный по заказу.
Отмечается, что украинские M-1A1 имеют стандартную реактивную броню M-19 Abrams по бокам своего тонко защищенного корпуса и не имеют реактивной брони на башнях.
Реактивная броня содержит небольшие взрывные пластины, которые при ударе взрываются наружу, частично отклоняя подлетающий боеприпас.
При этом американские военные решили эту проблему для своих новых M-1A2 путем добавления пассивной брони в башню.
Подчеркивается, что эта броня, скорее всего, содержит обедненный уран, экспорт которого США не производят.
Прежде чем отправить M-1A1 в Украину, Пентагон заплатил подрядчикам, чтобы раскрыли башни танков, удалили уран и заменили его вольфрамом.
Навесить броню ARAT на башню "Абрамса" не так уж сложно.
Калифорнийская компания Ensign-Bickford Aerospace and Defense, производящая "кирпичи" ARAT, специально описывает их как "броню корпуса, юбки или башни".
Но "кирпичи" крепятся к стойкам, которые производитель танков General Dynamics приваривает к M-1.
Неясно, что нужно подрядчикам, чтобы модифицировать уцелевшие украинские "Абрамсы" стойками, а Пентагону — чтобы поставлять комплекты реактивной брони.
По крайней мере, на это нужно время, возможно, месяцы.
Как армия РФ пытается усовершенствовать собственные "танки-черепахи"
Оккупационная армия РФ пытается усовершенствовать защиту так называемых "танков-череп" для разминирования территорий.
Из всех "танков-черепах" есть один, который можно назвать наиболее совершенным — это танк на базе 41-тонного четырехместного Т-62. Он впервые появился на востоке Украины в начале апреля.
Этот танк находится на вооружении 20-й гвардейской мотострелковой дивизии оккупационной армии РФ.
Журналисты издания отмечают, что он неплохо показал себя среди минных полей в районе Марьинки Донецкой области.
В любом случае танку не повезло в выходные, когда украинские силы взорвали его под Марьинкой.
Как и все танки-черепахи, этот оснащен дополнительной металлической броней против дронов. У него были ролики на передней части, которые помогали безопасно взрывать мины.
В отличие от других танков-череп, у Т-62, по-видимому, была снята пушка или даже вся башня.
Такое удаление имело смысл, поскольку танки-черепахи — это, прежде всего, машины для разминирования, чтобы помочь провести штурмовые группы через разминированную серую зону, обычно разделяющую российские и украинские линии.
Кроме того, стойки, поддерживающие металлический корпус танка, ограничивают поворот башни и почти не ослепляют экипаж в любом направлении, кроме прямого.
Авторы материала подчеркивают, что российские оккупанты уже используют на фронте "аквариумы" с черепахами.
В первые несколько недель экипажи танков-черепах выиграли от неожиданности, а также от серьезной нехватки артиллерии и ракет у украинских военных.
Танки-черепахи поначалу действительно работали. В не одном столкновении они успешно провели российские войска через минные поля, чтобы те могли атаковать украинские позиции.
Особую активность самодельные разминировщики проявляли в российской кампании у Временного Яра, к западу от Бахмута.
По словам аналитика из Института исследований внешней политики в Филадельфии Роба Ли, несмотря на активное высмеивание таких танков в оккупационной армии РФ, однако это не безумие.
Условия на поле боя уже изменились, поскольку США разблокировали помощь Украине и срочно отправили на передовую несколько огромных партий артиллерии и противотанковых ракет.
В то же время украинцы разработали более тяжелую боеголовку для своих больших беспилотников FPV — предположительно, основываясь на боеголовке шведской противотанковой ракеты.
В начале мая украинские бригады получили гораздо больше летального оружия. И аквариумы черепах стали гораздо более уязвимыми.
Издание отмечает, что одна печально известная аквариумная черепаха по прозвищу "Гомосексуалист" съела цепочку мин и сгорела дотла.
Экипаж бросил ее. Беспушечный Т-62 был подбит украинским FPV.
Неизвестно, дрон нес одну из новых тяжелых боеголовок или просто удачно попал.
В любом случае, "гибель черепах ускоряет упадок их вида".
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