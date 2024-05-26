Україна минулого року отримала від США 31 танк Abrams M-1A1, які поступили на озброєння 47-ї механізованої бригади, що тримає оборону в районі Авдіївки на Донеччині.

У чому виникла проблема під час використання танків Abrams

Зазначається, що протягом кількох місяців важких боїв українські військові втратили щонайменше 8 69-тонних чотиримісних М-1, у більшості випадків в результаті атак БпЛА окупаційної армії РФ.

Однак бійці 47-ї бригади згодом змогли вирішити проблему, додавши до броні клітки, які дозволяють підривати БпЛА з вибухівкою на безпечних відстанях.

Наголошується, що українські військові, попри офіційні заяви, не вивели Abrams з поля бою, однак стали використовувати їх значно обережніше.

Командир бригади у коментарі журналістам видання пояснив, що наразі американські танки використовують лише тоді, коли є гарантована можливість знищити ворожу техніку.

За словами одного з танкістів, у бригаді могли б інакше використовувати Abrams, якби вони мали кращий захист від ворожих БпЛА з вибухівкою.

При цьому у матеріалі видання зазначається, що у США був варіант захисту цих танків від атак БпЛА, розроблений на замовлення.

Зазначається, що українські M-1A1 мають стандартну реактивну броню M-19 Abrams з боків свого тонко захищеного корпусу, та не мають реактивної броні на вежах.

Реактивна броня містить невеликі вибухові пластини, які при ударі вибухають назовні, частково відхиляючи боєприпас, що підлітає.

Ми як екіпаж і як батальйон загалом хотіли б, щоб наші американські партнери забезпечили нас динамічною бронею, щоб у нас були захищені не тільки фланги, а й башта, — пояснює український танкіст. Поширити

При цьому американські військові вирішили цю проблему для своїх нових M-1A2 шляхом додавання “пасивної” броні у башту.

Підкреслюється, що ця броня, скоріш за все, містить збіднений уран, експорт якого США не проводять.

Перш ніж відправити M-1A1 в Україну, Пентагон заплатив підрядникам, щоб ті розкрили башти танків, видалили уран і замінили його вольфрамом.

Навісити броню ARAT на башту "Абрамса" не так вже й складно.

Каліфорнійська компанія Ensign-Bickford Aerospace and Defense, яка виробляє "цеглини" ARAT, спеціально описує їх як "броню корпусу, спідниці або башти".

Але "цеглини" кріпляться до стійок, які виробник танків General Dynamics приварює до M-1.

Неясно, що потрібно підрядникам, щоб модифікувати вцілілі українські "Абрамси" стійками, а Пентагону — щоб постачати комплекти реактивної броні.

Принаймні, на це потрібен час — можливо, місяці.

Як армія РФ намагається вдосконалити власні “танки-черепахи”

Окупаційна армія РФ намагається вдосконалити захист так званих “танків-черепах” для розмінування територій.

З-поміж усіх “танків-черепах”, є один, який можна назвати найбільш досконалим — це танк на базі 41-тонного чотиримісного Т-62. Він вперше з’явився на сході України на початку квітня.

Зазначається, що цей танк знаходиться на озброєнні 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії окупаційної армії РФ.

Журналісти видання зазначають, що він непогано показав себе посеред мінних полів в районі Мар’їнки на Донеччині.

У будь-якому випадку танку не пощастило на вихідних, коли українські сили підірвали його під Мар’їнкою.

Як і всі танки-черепахи, цей оснащений додатковою металевою бронею проти дронів. Він мав ролики на передній частині, які допомагали безпечно підривати міни.

На відміну від інших танків-черепах, у Т-62, мабуть, була знята гармата або навіть уся вежа.

Таке видалення мало сенс, оскільки танки-черепахи — це передусім машини для розмінування, щоб допомогти провести штурмові групи через розміновану сіру зону, яка зазвичай розділяє російські та українські лінії.

Крім того, стійки, які підтримують металевий корпус танка, обмежують поворот башти й майже не засліплюють екіпаж у будь-якому напрямку, крім прямого.

Автори матеріалу підкреслюють, що російські окупанти вже використовують на фронті "акваріуми" з черепахами.

Протягом перших кількох тижнів екіпажі танків-черепах виграли від несподіванки, а також від серйозної нестачі артилерії та ракет в українських військових.

Танки-черепахи спочатку справді працювали. У не одній сутичці вони успішно провели російські війська через мінні поля, щоб ті могли атакувати українські позиції.

Особливу активність саморобні розміновувачі виявляли в російській кампанії біля Часового Яру, що на захід від Бахмута.

Російські війська все частіше використовують танки та бронетехніку з привареними металевими пластинами для додаткового захисту... і регулярно атакували на світанку та в сутінках, — зазначають в українському Центрі оборонних стратегій. Поширити

За словами аналітика з Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії Роба Лі, попри активне висміювання таких танків в окупаційній армії РФ, однак це не божевілля.

Наразі умови на полі бою вже змінились, оскільки США розблокували допомогу Україні і терміново відправили на передову кілька величезних партій артилерії та протитанкових ракет.

У той же час українці розробили більш важку боєголовку для своїх більших безпілотників FPV — імовірно, базуючись на боєголовці шведської протитанкової ракети.

На початку травня українські бригади отримали значно більше летальної зброї. І акваріуми черепах стали набагато вразливішими.

Видання зазначає, що одна сумнозвісна акваріумна черепаха на прізвисько "Гомосексуаліст" з’їла ланцюжок мін і згоріла дотла.

Екіпаж кинув її. Безгарматний Т-62 був підбитий українським FPV.

Невідомо, дрон ніс одну з нових важких боєголовок, чи просто вдало влучив.

У будь-якому випадку, "загибель черепах прискорює занепад їхнього виду".