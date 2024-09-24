Австралия хочет передать Украине десятки танков Abrams, но есть нюанс

Австралийские власти активно рассматривают возможность предоставления Силам обороны Украины 59 танков Abrams, однако официальное решение смогут принять только после разрешения США.
Главные тезисы
- Танки M1A1 Abrams, которые могут быть переданы Украине, были выведены из эксплуатации.
- Их очень редко использовали, поэтому они находятся в хорошем состоянии.
- Разрешение США – это лишь формальность, поэтому у Украины есть все шансы получить эту технику.
Украина может получить дополнительные танки
По словам инсайдеров, официальная Канберра уже проводит тайные переговоры с командой американского лидера Джо Байдена по этому поводу.
Еще 20 лет назад Австралия приобрела у США 59 боевых танков M1A1 Abrams, выведенных из эксплуатации в июле 2024 года, поскольку страна начала получать модернизированные M1A2 SEPv3 Abrams.
Что важно понимать, списанные танки использовали очень редко, поэтому они могут пригодиться украинским защитникам на поле боя.
Учитывая тот момент, что танки американского производства, то для их передачи требуется официальное одобрение со стороны США.
По мнению украинских журналистов, это лишь формальность, поскольку Штаты уже передали Украине 31 модернизированную машину M1A1.
Австралия максимально заинтересована в поддержке Украины
Стоит отметить, что каждый танк, который планируют передать украинским воинам, вскоре осмотрят, чтобы определить, какие ремонтные работы нужны для того, чтобы все они соответствовали оперативным стандартам.
Кроме того, сообщается, что вся техника все еще в хорошем состоянии.
По словам инсайдеров, во время переговоров между Австралией и США продолжают подчеркивать стратегическую важность поддержки Украины, чтобы сохранить баланс сил в Европе.
Эту позицию полностью поддерживают и оппозиционные партии.
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