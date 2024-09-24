Австралія хоче передати Україні десятки танків Abrams, але є нюанс
Категорія
Політика
Дата публікації

Австралія хоче передати Україні десятки танків Abrams, але є нюанс

Abrams
Джерело:  Kyiv Post

Наразі австралійська влада активно розглядає можливість надання Силам оборони України 59 танків Abrams, однак офіційне рішення зможуть ухвалити лише після дозволу США.

Головні тези:

  • Танки M1A1 Abrams, які можуть передати Україні, були виведені з експлуатації.
  • Їх вкрай рідко використовували, тому вони знаходяться у хорошому стані.
  • Дозвіл США - це лише формальність, тому в України є всі шанси отримати цю техніку вже незабаром.

Україна може отримати додаткові танки

За словами інсайдерів, офіційна Канберра вже проводить таємні перемовини з командою американського лідера Джо Байдена з цього приводу.

Ще 20 років тому Австралія придбала у США 59 бойових танків M1A1 Abrams, які було виведено з експлуатації в липні 2024 року, оскільки країна почала отримувати модернізовані M1A2 SEPv3 Abrams.

Що важливо розуміти, списані танки використовували досить рідко, тому вони можуть згодитися українським захисникам на полі бою.

Враховуючи той момент, що танки є американського виробництва, то для їхньої передачі потрібне офіційне схвалення з боку США.

На переконання українських журналістів, це лише формальність, оскільки Штати вже надали Україні 31 модернізовану машину M1A1.

Фото: flickr

Австралія максимально зацікавлена у підтримці України

Варто зазначити, що кожний танк, який планують передати українським воїнам, незабаром оглянуть, щоб визначити, які ремонтні роботи потрібні для того, аби усі відповідали оперативним стандартам.

Окрім того, наголошується, що наразі вся техніка все ще в хорошому стані.

Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якомога швидше, — заявив колишній австралійський військовий Майкл Шубрідж.

За словами інсайдерів, під час переговорів між Австралією та США продовжують наголошувати на стратегічній важливості підтримки України, аби зберегти баланс сил в Європі.

Також цю позицію повністю підтримують й опозиційні партії.

Підтримка України Австралією не повинна бути половинчастою, оскільки їхня боротьба (України — ред.) також є випробуванням волі для всіх демократичних націй, — заявив один з австралійських сенаторів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ використовують британські танки Challenger 2 на Курщині
Британський танк Challenger 2
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 8 тис солдатів РФ, 44 танки та літак протягом тижня
ЗСУ знищили понад 8 тис солдатів РФ, 44 танки та літак протягом тижня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили 1500 солдатів РФ, 22 танки та 63 артсистеми
Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили 1500 солдатів РФ, 22 танки та 63 артсистеми

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?