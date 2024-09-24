Австралія хоче передати Україні десятки танків Abrams, але є нюанс

Наразі австралійська влада активно розглядає можливість надання Силам оборони України 59 танків Abrams, однак офіційне рішення зможуть ухвалити лише після дозволу США.
Головні тези:
- Танки M1A1 Abrams, які можуть передати Україні, були виведені з експлуатації.
- Їх вкрай рідко використовували, тому вони знаходяться у хорошому стані.
- Дозвіл США - це лише формальність, тому в України є всі шанси отримати цю техніку вже незабаром.
Україна може отримати додаткові танки
За словами інсайдерів, офіційна Канберра вже проводить таємні перемовини з командою американського лідера Джо Байдена з цього приводу.
Ще 20 років тому Австралія придбала у США 59 бойових танків M1A1 Abrams, які було виведено з експлуатації в липні 2024 року, оскільки країна почала отримувати модернізовані M1A2 SEPv3 Abrams.
Що важливо розуміти, списані танки використовували досить рідко, тому вони можуть згодитися українським захисникам на полі бою.
Враховуючи той момент, що танки є американського виробництва, то для їхньої передачі потрібне офіційне схвалення з боку США.
На переконання українських журналістів, це лише формальність, оскільки Штати вже надали Україні 31 модернізовану машину M1A1.
Австралія максимально зацікавлена у підтримці України
Варто зазначити, що кожний танк, який планують передати українським воїнам, незабаром оглянуть, щоб визначити, які ремонтні роботи потрібні для того, аби усі відповідали оперативним стандартам.
Окрім того, наголошується, що наразі вся техніка все ще в хорошому стані.
За словами інсайдерів, під час переговорів між Австралією та США продовжують наголошувати на стратегічній важливості підтримки України, аби зберегти баланс сил в Європі.
Також цю позицію повністю підтримують й опозиційні партії.
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