Австралия может передать Украине списанные танки Abrams
Категория
Украина
Дата публикации

Австралия может передать Украине списанные танки Abrams

Abrams
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Источник:  The Sydney Morning Herald

Правительство Австралии разрабатывает план передачи Украине ранее списанных танков Abrams американского производства. При этом идет работа с Вашингтоном, чтобы не нарушить правила оборонного экспорта США.

Главные тезисы

  • Австралия разрабатывает план передачи списанных танков Abrams Украине в рамках работы с Вашингтоном.
  • Изменение позиции австралийского правительства может быть связано с негодованием украинской диаспоры в стране.
  • Некоторые бывшие военные деятели Австралии выразили удивление нежеланием министра обороны передать танки Украине.
  • Украина, которая борется за независимость, активно ищет возможности получить военную технику.

Австралия может передать Украине Abrams

Позиция страны по поводу помощи Киеву смягчилась. Австралийский министр обороны Ричард Марлес в феврале 2024 года утверждал, что не будет передавать Украине списанные танки.

Есть ряд возможностей, о которых мы говорим с правительством Украины.

Ричард Марлес

Ричард Марлес

Министр обороны Австралии

Смена позиции может быть связана с возмущением украинской диаспоры, проживающей в Австралии.

Нежелание Марлеса передавать танки Украине удивило некоторых генералов. В частности, экс-глава Минобороны Австралии Питера Лихи и бывшего высокопоставленного чиновника ведомства Майкла Шоубриджа.

Они отмечали, что танки Abrams все еще подходят для выполнения боевых задач. К тому же Украина, которая борется за независимость, нуждается в военной технике.

Австралия списала танки, которые раньше просила Украина

Киев обращался к властям этой страны, чтобы они передали старые американские танки.

Вместо M1A1 Abrams Австралия укомплектует свою армию более новой модификацией M1A2 SEPv3.

Ранее Киев просил передать 14 старых танков из 59 находившихся в стране. В Австралии также просили научить украинских военных работать с этой военной техникой.

Фактически правительство отказало. В Австралии заявили, что должны отправить эти танки в США на ремонт, а затем версия изменилась, якобы списать их смогут только после получения новой техники.

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