Австралия может передать Украине списанные танки Abrams

Правительство Австралии разрабатывает план передачи Украине ранее списанных танков Abrams американского производства. При этом идет работа с Вашингтоном, чтобы не нарушить правила оборонного экспорта США.

Австралия может передать Украине Abrams

Позиция страны по поводу помощи Киеву смягчилась. Австралийский министр обороны Ричард Марлес в феврале 2024 года утверждал, что не будет передавать Украине списанные танки.

Есть ряд возможностей, о которых мы говорим с правительством Украины. Ричард Марлес Министр обороны Австралии

Смена позиции может быть связана с возмущением украинской диаспоры, проживающей в Австралии.

Нежелание Марлеса передавать танки Украине удивило некоторых генералов. В частности, экс-глава Минобороны Австралии Питера Лихи и бывшего высокопоставленного чиновника ведомства Майкла Шоубриджа.

Они отмечали, что танки Abrams все еще подходят для выполнения боевых задач. К тому же Украина, которая борется за независимость, нуждается в военной технике.

Австралия списала танки, которые раньше просила Украина

Киев обращался к властям этой страны, чтобы они передали старые американские танки.

Вместо M1A1 Abrams Австралия укомплектует свою армию более новой модификацией M1A2 SEPv3.

Ранее Киев просил передать 14 старых танков из 59 находившихся в стране. В Австралии также просили научить украинских военных работать с этой военной техникой.