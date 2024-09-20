Австралія може передати Україні списані танки Abrams

Уряд Австралії розробляє план з передачі Україні раніше списаних танків Abrams американського виробництва. При цьому відбувається робота з Вашингтоном, аби не порушити правила оборонного експорту США.

Австралія може передати Україні Abrams

Позиція країни стосовно допомоги Києву пом’якшилась. Австралійський міністр оборони Річард Марлес у лютому 2024 року стверджував, що не буде передавати Україні списані танки.

Є ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України. Річард Марлес Міністр оборони Австралії

Зміна позиції може бути пов’язана з обуренням української діаспори, яка проживає в Австралії.

Небажання Марлеса передавати танки Україні здивувало деяких генералів. Зокрема ексочільника Міноборони Австралії Пітера Ліхі та колишнього високопосадовця відомства Майкла Шоубриджа.

Вони зазначали, що танки Abrams все ще годяться для виконання бойових завдань. До того ж Україна, яка виборює незалежність, потребує військової техніки.

Австралія списала танки, які раніше просила Україна

Київ звертався до цієї країни, аби вона передала старі американські танки.

Замість M1A1 Abrams Австралія укомплектує свою армію новішою модифікацією M1A2 SEPv3.

Раніше Київ просив передати 14 старих танків з 59, які були у країни. У Австралії також просили навчити українських військових працювати з цією військовою технікою.