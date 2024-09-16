Латвія передасть Україні британські бронемашини CVRT
Категорія
Україна
Дата публікації

Латвія передасть Україні британські бронемашини CVRT

Латвія передасть Україні британські бронемашини CVRT
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Джерело:  Delfi

Міністерство оборони Латвії передасть Україні бойові розвідувальні гусеничні бронемашини CVR(T). Їх раніше країна придбала у Британії.

Головні тези:

  • Міністерство оборони Латвії передасть Україні британські бойові розвідувальні гусеничні бронемашини CVR(T).
  • Закупівля нових бойових машин піхоти для заміни CVR(T) знаходиться на фінальній стадії, що сприятиме переозброєнню латвійських збройних сил та участі у тактичних операціях.
  • Латвія уклала контракт на придбання 123 бронемашин, з яких 116 вже модернізовані, та зобов'язалася надавати військову допомогу Україні в розмірі 0,25% ВВП щорічно до 2026 року.
  • Латвія готова передати Україні найбільшу кількість безпілотників, включаючи 1 тис. 400 безпілотників від латвійських виробників для підтримки у бойових операціях.

Що відомо про передані бронемашини CVRT

Як повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, закупівля нових бойових машин піхоти для заміни CVR(T) знаходиться на фінальній стадії. Ця техніка необхідна для переозброєння латвійських збройних сил та участі у тактичних операціях.

Контракт на придбання 123 бронемашин було підписано ще у 2014 році, з яких 116 вже модернізовані. У 2019 році Латвія уклала ще один договір з Великою Британією на додаткові поставки техніки.

З метою гарантування оперативної безпеки відомство не надало точної кількості техніки.

З 2023 року Латвія зобов'язалася надавати військову допомогу Україні в розмірі 0,25% ВВП щорічно до 2026 року.

CVR(T) — це британське сімейство гусеничних бронемашин, розроблених у середині 20-го століття. Вони відомі своєю маневреністю та універсальністю, здатні виконувати різні завдання: розвідку, патрулювання, вогневу підтримку та евакуацію поранених.

Що відомо про плани Латвії передати Україні найбільшу кількість безпілотників

Найбільша партія від латвійських виробників — 1 тис 400 безпілотників — готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2 тис 700 безпілотників латвійської промисловості для України, — зазначив Глава Міноборони Латвії Андріс Спруд.

Він підкреслив, що загалом Латвія вже передала Україні 3 тис бойових дронів різних типів і характеристик.

Разом з латвійськими компаніями ми продовжимо надавати підтримку до перемоги України, — наголосив глава Міноборони Латвії.

Також прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня під час візиту до Києва оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

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