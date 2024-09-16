Латвия передаст Украине британские бронемашины CVRT

Министерство обороны Латвии передаст Украине боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR(T). Их ранее страна приобрела в Великобритании.
Главные тезисы
- Министерство обороны Латвии передаст Украине боевые разведывательные бронемашины CVR(T) для участия в тактических операциях.
- Латвия заключила контракты на закупку и модернизацию более 100 бронемашин CVRT у Великобритании с целью перевооружения своих вооруженных сил.
- Латвия также оказывает военную помощь Украине, включая беспилотники, и готовится передать 1400 беспилотников от латвийских производителей.
- Британские бронемашины CVR(T) являются маневренными и универсальными, способными выполнять различные задачи от разведки до огневой поддержки.
Что известно о передаваемых бронемашинах CVRT
Как сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, закупка новых боевых машин пехоты для замены CVR(T) находится на финальной стадии. Эта техника необходима для перевооружения латвийских вооруженных сил и участия в тактических операциях.
Контракт на приобретение 123 бронемашин был подписан еще в 2014 году, из которых 116 уже модернизированы. В 2019 году Латвия заключила еще один договор с Великобританией на дополнительные поставки техники.
В целях обеспечения оперативной безопасности ведомство не предоставило точное количество техники.
С 2023 года Латвия обязалась оказывать военную помощь Украине в размере 0,25% ВВП ежегодно до 2026 года.
CVR(T) — это британское семейство гусеничных бронемашин, разработанных в середине 20-го века. Они известны своей маневренностью и универсальностью, способны выполнять разные задачи: разведку, патрулирование, огневую поддержку и эвакуацию раненых.
Что известно о планах Латвии передать Украине наибольшее количество беспилотников
Он подчеркнул, что в целом Латвия уже передала Украине 3 тыс. боевых дронов разных типов и характеристик.
Также премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время визита в Киев объявила о новом пакете военной помощи для Украины.
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