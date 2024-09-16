Латвия передаст Украине британские бронемашины CVRT

Что известно о передаваемых бронемашинах CVRT

Как сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, закупка новых боевых машин пехоты для замены CVR(T) находится на финальной стадии. Эта техника необходима для перевооружения латвийских вооруженных сил и участия в тактических операциях.

Контракт на приобретение 123 бронемашин был подписан еще в 2014 году, из которых 116 уже модернизированы. В 2019 году Латвия заключила еще один договор с Великобританией на дополнительные поставки техники.

В целях обеспечения оперативной безопасности ведомство не предоставило точное количество техники.

С 2023 года Латвия обязалась оказывать военную помощь Украине в размере 0,25% ВВП ежегодно до 2026 года.

CVR(T) — это британское семейство гусеничных бронемашин, разработанных в середине 20-го века. Они известны своей маневренностью и универсальностью, способны выполнять разные задачи: разведку, патрулирование, огневую поддержку и эвакуацию раненых.

Что известно о планах Латвии передать Украине наибольшее количество беспилотников

Крупнейшая партия от латвийских производителей — 1400 беспилотников — готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2 тыс. 700 беспилотников латвийской промышленности для Украины, — отметил Глава Минобороны Латвии Андрис Спруд. Поделиться

Он подчеркнул, что в целом Латвия уже передала Украине 3 тыс. боевых дронов разных типов и характеристик.

Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку победе Украины, — подчеркнул глава Минобороны Латвии. Поделиться