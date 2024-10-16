Україна отримає від Австралії 49 танків Abrams. Коли саме

Австралія передасть Україні 49 танків Abrams. Вони будуть надані в рамках нового пакета військової підтримки на суму 245 млн дол.
Головні тези:
- Україна отримає 49 танків Abrams від Австралії в рамках військової підтримки на 245 млн дол.
- Передання танків буде здійснене за дозволом від Сполучених Штатів відповідно до міжнародних норм.
- Австралія раніше списала частину техніки, але може передати Україні старі моделі Abrams.
- Офіційне повідомлення про передачу танків очікується під час засідання міністрів оборони країн НАТО.
Австралія передає Україні 49 танків Abrams
Австралія передасть України танки Abrams, які незабаром будуть списані з озброєння армії країни.
Офіційно про передачу танків має повідомити міністр оборони Австралії Пет Конрой під час засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.
Варто також зауважити, що нещодавно Австралія отримала перший з 75 нових танків M1A2, які поступово замінять старі моделі M1A1.
Надання австралійських Abrams Україні
У серпні стало відомом про те, що Австралія списала танки Abrams, про передачу яких просила Україна.
Тоді Україна закликала Австралію надати 14 танків та навчити екіпаж українців. Однак влада Австралії вирішила відхилити запит.
Згодом ЗМІ писали про те, що Австралія все ж може передати Україні американські танки Abrams, які списали раніше. Можливість таких постачань розглядали в уряді.
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